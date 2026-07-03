كأس العالم - بيتكوفيتش: تجاوز الجزائر دور المجموعات للمرة الثانية نتيجة ممتازة

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - مدرب منتخب الجزائر

يرى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر، أن فريقه كان بحاجة إلى أن يكون جاهزًا لمستوى كأس العالم.

وودع منتخب الجزائر كأس العالم من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام سويسرا 2-0 صباح اليوم الجمعة.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للصحفيين، عقب الخسارة أمام سويسرا: "لقد دافعنا بشكل جيد للغاية ولم نستقبل الكثير من الأهداف قبل انطلاق كأس العالم."

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وتابع "لكن هنا في البطولة، كان المستوى عالياً للغاية، لذلك كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر دقة وتنظيماً وأن نتكيف أكثر مع هذا المستوى."

ورفض المدرب البوسني السويسري إلقاء اللوم على الدفاع "لا أستطيع أن ألقي باللوم على الدفاع، ولكن بالتأكيد فيما يتعلق بالطريقة التي دافعنا بها كفريق، فقد دفعنا ثمنا باهظا لذلك."

وأضاف "في كل مرة نرتكب فيها خطأنا الأول، نستقبل هدفًا."

وتابع "أتيحت للمنافس ثلاث فرص وسجلوا هدفين منها، لقد أتيحت لنا فرص أكثر منهم، ولكن للأسف هذه هي طبيعة الأمور."

ويرى بيتكوفيتش أن عبور المجموعات بعد إنجازا للجزائر: "لقد كان مجرد العودة إلى منافسة كهذه بعد غياب دام 12 عاماً نجاحاً كبيراً بالفعل. وأعتقد أن تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية فقط في تاريخنا يُعد أيضاً نتيجة ممتازة."

وأتم "بالطبع، أردنا تحقيق المزيد، لكننا لم نتمكن من القيام بذلك.. علينا أن نتعلم من أوجه القصور التي أظهرناها، ولكننا شهدنا أيضاً مجموعة كبيرة من اللحظات الإيجابية في المباريات."

ويلتقي منتخب سويسرا في دور الـ16 أمام الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا.

ويلتقي منتخبا كولومبيا وغانا الرابعة والنصف فجر السبت في دور الـ 32 بكأس العالم.

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