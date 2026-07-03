بايرن ميونيخ يعلن ضم ناثانيال براون قادما من فرانكفورت

أعلن بايرن ميونيخ تعاقده مع الظهير ناثانيال براون، قادما من آينتراخت فرانكفورت، ليدعم صفوف بطل ألمانيا بدءا من الموسم المقبل، في صفقة تُعزز الخيارات الدفاعية والهجومية للفريق البافاري.

وجاءت الصفقة بعد تألق اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة الافتتاحية أمام كوراساو، ليخطف الأنظار رغم خروج الماكينات من دور الـ32.

يلعب كظهير أيسر وأحيانا أيمن، أثبت قيمته مع فرانكفورت منذ صيف 2024، مسجلا 7 أهداف وصانعا 13 تمريرة حاسمة في 75 مباراة رسمية.

وتُحسب له قدرته على شغل أكثر من مركز، إلى جانب سرعته الكبيرة التي بلغت 35.8 كم/س في البوندسليجا، ما جعله أحد أبرز مفاتيح اللعب في فريقه السابق.

♦️ 𝟐𝟎𝟑𝟏 ♦️ ✍️ Das ist unser Neuzugang Nene Brown: https://t.co/J0kgUWYy1x pic.twitter.com/JkUt69fTOY — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026

وقال براون عبر موقع بايرن ميونيخ: "بايرن ميونيخ من أفضل أندية العالم، واللعب بقميصه شرف كبير بالنسبة لي، خاصة أنني من بافاريا، أسعى للمنافسة على أكبر الألقاب وتقديم أقصى ما لدي يوميا، ومحادثاتي مع المدرب فينسنت كومباني لعبت دورا حاسما في اتخاذ القرار.

بهذه الصفقة، يفتح بايرن فصلا جديدا في مسيرة اللاعب الشاب، الذي يُنتظر أن يكون أحد أعمدة الفريق والمنتخب الألماني خلال السنوات المقبلة.