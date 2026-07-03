بايرن ميونيخ يعلن ضم ناثانيال براون قادما من فرانكفورت

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

ناثانيان براون

أعلن بايرن ميونيخ تعاقده مع الظهير ناثانيال براون، قادما من آينتراخت فرانكفورت، ليدعم صفوف بطل ألمانيا بدءا من الموسم المقبل، في صفقة تُعزز الخيارات الدفاعية والهجومية للفريق البافاري.

وجاءت الصفقة بعد تألق اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة الافتتاحية أمام كوراساو، ليخطف الأنظار رغم خروج الماكينات من دور الـ32.

يلعب كظهير أيسر وأحيانا أيمن، أثبت قيمته مع فرانكفورت منذ صيف 2024، مسجلا 7 أهداف وصانعا 13 تمريرة حاسمة في 75 مباراة رسمية.

أخبار متعلقة:
سكاي: مدافع ألمانيا يعبر الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ بايرن صيباري: أسلوب بايرن ميونيخ يناسبني.. وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الكؤوس إسماعيل صيباري ينتقل إلى بايرن ميونيخ صيباري يخضع للكشف الطبي مع بايرن في الولايات المتحدة

وتُحسب له قدرته على شغل أكثر من مركز، إلى جانب سرعته الكبيرة التي بلغت 35.8 كم/س في البوندسليجا، ما جعله أحد أبرز مفاتيح اللعب في فريقه السابق.

وقال براون عبر موقع بايرن ميونيخ: "بايرن ميونيخ من أفضل أندية العالم، واللعب بقميصه شرف كبير بالنسبة لي، خاصة أنني من بافاريا، أسعى للمنافسة على أكبر الألقاب وتقديم أقصى ما لدي يوميا، ومحادثاتي مع المدرب فينسنت كومباني لعبت دورا حاسما في اتخاذ القرار.

بهذه الصفقة، يفتح بايرن فصلا جديدا في مسيرة اللاعب الشاب، الذي يُنتظر أن يكون أحد أعمدة الفريق والمنتخب الألماني خلال السنوات المقبلة.

ناثانيال براون بايرن ميونيخ
نرشح لكم
ناثان أكي ينضم لـ فنربخشة قادما من مانشستر سيتي ماركا: شتيجن يقترب من الانتقال لـ أياكس معارا الاتحاد الألماني يعلن رحيل ناجلسمان.. وكلوب يرحب بتولي المنصب أليجري مدربا لـ نابولي حتى 2029 ذا أثلتيك: استقالة ناجلسمان مدرب ألمانيا بعد خيبة كأس العالم كأس العالم - مارتينيز: كنا محظوظين أمام كرواتيا.. ولهذا السبب فقدت شعري كأس العالم - مدرب كرواتيا: لم نستحق أن تنتهي الأمور هكذا.. ووصلنا إلى نهاية حقبة رائعة كأس العالم - راموس: أكون حاضرا عندما يحتاج الفريق لهدف في الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
ناثان أكي ينضم لـ فنربخشة قادما من مانشستر سيتي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: بعد حصوله على مستحقاته من الزمالك.. الإفريقي يتحرك لضم الجفالي 18 دقيقة | الكرة المصرية
متحف كأس العالم - القبعة البحرية لجماهير مصر 29 دقيقة | في المونديال
ماركا: شتيجن يقترب من الانتقال لـ أياكس معارا 30 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - مارتينيز: اليوم بدأ كأس العالم لـ البرتغال ساعة | في المونديال
كأس العالم - بيتكوفيتش: تجاوز الجزائر دور المجموعات للمرة الثانية نتيجة ممتازة ساعة | في المونديال
بايرن ميونيخ يعلن ضم ناثانيال براون قادما من فرانكفورت ساعة | الكرة الأوروبية
بعد دفع مستحقات الجفالي.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 13 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/532469/بايرن-ميونيخ-يعلن-ضم-ناثانيال-براون-قادما-من-فرانكفورت