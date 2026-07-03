بعد دفع مستحقات الجفالي.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 13

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 16:27

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي - الزمالك ضد إنبي

قلص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضايا الزمالك المتسببة في إيقاف القيد على النادي الأبيض.

ورفع فيفا قضية مستحقات التونسي أحمد الجفالي، من القائمة.

وتقلص عدد قضايا الزمالك في "فيفا" إلى 13 قضية.

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وشكا الجفالي نادي الزمالك للحصول على فارق راتبه في مصر، عن راتبه مع نادي أبها السعودي المقدرة بـ 80 ألف دولار.

وكان الجفالي قد انتقل إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة بداية الموسم الماضي ولمدة موسم.

وانتقل الجفالي إلى الزمالك في يناير 2025 قادما من اتحاد المنستير التونسي وحتى صيف 2028.

ولم يشارك اللاعب التونسي مع فريقه السعودي في دوري الدرجة الثانية خلال 10 جولات سوى في مباراة واحدة كبديل في آخر 4 دقائق.

وكان ذلك خلال مواجهة العروبة في الجولة الثالثة بسبتمبر الماضي.

وكشف الزمالك في وقت سابق، عبر مركزة الإعلامي عن إنهاء القضايا الخاصة، بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأسبق، وكذلك البلجيكي يانيك فيريرا.

كما أعلن الزمالك إنهاء قضيتي بيير باهرلي، ويوجوسلاف لازيتش مساعدي فيريرا في الجهاز الفني السابق للفريق.

وانتهى الزمالك أيضا، من قضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

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