كرة سلة - لاعبان مصريان يشاركان في NBA G League لأول مرة

يشارك لاعبان مصريان في دوري NBA G League لموسم 2026 - 2027.

ويعد دوري NBA G League هو الدوري الرديف والبطولة الرسمية للتطوير التابعة للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA).

ويتواجد اللاعبان علي خليفة، ومالك عبد الجواد، سويا في القائمة لأول مرة.

ويعد علي خليفة نتاج أكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA Academy، وهو برنامج عالمي لتطوير نخبة لاعبي كرة السلة الشباب خارج الولايات المتحدة.

وسبق أن تواجد عدد من اللاعبين المصريين في NBA G League، مثل عبد الله أحمد، وباتريك جاردنز، وعمر الشيخ.

ولا تقتصر أهمية مشاركة علي خليفة ومالك عبد الجواد على الظهور في بطولة قوية فحسب، بل تمتد إلى وضع اللاعبين المصريين داخل بيئة احترافية يومية قريبة من منظومة NBA، من حيث أساليب التدريب، التحليل الفني، الإعداد البدني، والمتابعة المستمرة من الكشافين والأجهزة الفنية.

ويمنح دوري NBA G League اللاعبين فرصة عملية لاكتساب خبرات يصعب الحصول عليها في مراحل مبكرة، خاصة أنه يمثل محطة أساسية لتطوير المواهب واختبار جاهزيتها للمستوى الأعلى، سواء عبر تحسين القرارات داخل الملعب، أو الاعتياد على سرعة اللعب والقوة البدنية وطبيعة المنافسة الأمريكية.

كما أن وجود لاعبين مصريين في هذه المنظومة يعزز صورة كرة السلة المصرية خارجيًا، ويفتح الباب أمام مواهب شابة أخرى للسعي وراء المسار نفسه، خصوصًا أن تجربة أكاديمية NBA أثبتت قدرتها على تقديم طريق أكثر وضوحًا للاعبين الواعدين خارج الولايات المتحدة، من مرحلة الاكتشاف والتطوير إلى الاحتراف والمنافسة في مستويات أعلى.