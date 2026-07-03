الاتحاد الألماني يعلن رحيل ناجلسمان.. وكلوب يرحب بتولي المنصب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، رحيل جوليان ناجلسمان مدرب الفريق، بعد خيبة الخروج من كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الألماني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن اجتماع سري تم بين أعضاء بين ناجلسمان وقيادات الاتحاد، والتي أعلن فيها المدرب رغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد "يتقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم بجزيل الشكر لجوليان ناجلسمان على عمله منذ سبتمبر 2023. فهو يتميز بمستوى عالٍ من الالتزام وطموح استثنائي. كما أن جوليان ناجلسمان شخص مسؤول للغاية ومخلص، ونحن جميعًا نقدره."

فيما أوضح ناجلسمان "لقد فكرت في الأيام التي تلت خروجنا من البطولة، واستشرت أشخاصاً أثق بهم، سواء على الصعيد الشخصي أو داخل الاتحاد. لم يكن القرار سهلاً على الإطلاق. لطالما كانت أولويتي القصوى هي نجاح الفريق."

وأكمل "بعد هذه الخيبة المريرة، يستحقون فرصة لبداية جديدة. أود أن أشكر الجهاز الفني وكل من ساندنا في الاتحاد، وخاصة اللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم. شكر خاص أيضاً للجماهير. لقد كنتم سنداً لنا، ووثقتم بنا، ومنحتمونا الطاقة، حتى في أصعب الأوقات."

وذكر بيان الاتحاد الألماني أن قيادات الاتحاد تجري محادثات مع يورجن كلوب مدرب ليفربول ودورتموند السابق، تولي قيادة المانشافت.

وأوضح البيان أن كلوب أبدى استعداده بالفعل لتولي المنصب.

وودع منتخب ألمانيا، كأس العالم من دور الـ 32 بالخسارة أمام باراجواي بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي يخسر فيها منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، بعد فوزه بجميع ركلات الترجيح الأربع الماضية.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم، وفشل في التأهل لدور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي.

وودع المانشافت كأسي العالم 2018، و2022 من دور المجموعات.