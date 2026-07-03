كأس العالم - مدرب كولومبيا: نصيحة أمي لم تتغير.. ونحن بحاجة للحظ أمام غانا

يرى نيستور لورينزو مدرب كولومبيا، أن فريقه بحاجة إلى الحظ في مواجهة غانا بكأس العالم.

ويلتقي منتخب كولومبيا أمام غانا الرابعة والنصف فجر السبت، في دور الـ 32.

وقال لورينزو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هناك شيئا واحدا لم يتغير وهو نصيحة والدتي البالغة من العمر 89 عاما، إنها تكرر نفس التوجيهات قبل كل تحد كبير."

وأكمل "نصيحة الأم دائماً هي نفسها. الأمهات لا يملن أبداً من تكرارها، ونصحتني سابقا بعدم الدخول في شجار مع الصحفيين."

وعن منافسه الغاني، أوضح "لا أعرف ما إذا كانت غانا ستلعب بأسلوب دفاعي متكتل. ربما يريدون مفاجأتنا أو الهجوم بكل ما أوتوا من قوة."

وتابع "إذا اختار الفريق الأفريقي التراجع إلى الخلف، فسنحتاج إلى الدقة والتحرك والتسديد من مسافة بعيدة."

وأردف "الشعور السائد هو أن المنافسة متكافئة للغاية، وأن الفوز متاح للجميع"

وأتم "إلى جانب الأداء الجيد، أنت بحاجة إلى قليل من الفاعلية والحظ".

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ 32 بعد احتلال صدارة المجموعة الـ 11 برصيد 7 نقاط.

فيما احتل منتخب غانا المركز الثالث في المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب سويسرا، يوم الثلاثاء 7 يوليو، الساعة 11 مساءً، بتوقيت القاهرة.