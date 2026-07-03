أليجري مدربا لـ نابولي حتى 2029

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين ماسيميليانو أليجري مديرا فنيا للفريق.

وكشف نابولي عبر موقعه الرسمي، عن قيادة أليجري للفريق حتى يونيو 2029.

ولعب أليجري في صفوف نابولي موسم 1997 - 1998.

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وتولى أليجري تدريب ميلان الموسم الماضي، وأنهى الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وأعلن ميلان إقالة أليجري في وقت سابق إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي على صيغة إنهاء التعاقد.

قبل أن يتدخل أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي، لحل الأزمة

وسيخوض نابولي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلاله وصافة جدول الترتيب.

وتولى أليجري فريق نابولي، خلفا لـ أنطونيو كونتي، بعد إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي.

نابولي أليجري
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