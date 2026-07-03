أليجري مدربا لـ نابولي حتى 2029
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 14:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين ماسيميليانو أليجري مديرا فنيا للفريق.
وكشف نابولي عبر موقعه الرسمي، عن قيادة أليجري للفريق حتى يونيو 2029.
ولعب أليجري في صفوف نابولي موسم 1997 - 1998.
وتولى أليجري تدريب ميلان الموسم الماضي، وأنهى الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.
وأعلن ميلان إقالة أليجري في وقت سابق إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي على صيغة إنهاء التعاقد.
قبل أن يتدخل أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي، لحل الأزمة
وسيخوض نابولي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلاله وصافة جدول الترتيب.
وتولى أليجري فريق نابولي، خلفا لـ أنطونيو كونتي، بعد إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي.
نرشح لكم
الاتحاد الألماني يعلن رحيل ناجلسمان.. وكلوب يرحب بتولي المنصب ذا أثلتيك: استقالة ناجلسمان مدرب ألمانيا بعد خيبة كأس العالم كأس العالم - مارتينيز: كنا محظوظين أمام كرواتيا.. ولهذا السبب فقدت شعري كأس العالم - مدرب كرواتيا: لم نستحق أن تنتهي الأمور هكذا.. ووصلنا إلى نهاية حقبة رائعة كأس العالم - راموس: أكون حاضرا عندما يحتاج الفريق لهدف في الدقائق الأخيرة كأس العالم - رونالدو: خضنا مباراة فوضوية ضد كرواتيا.. والفوز في البطولات يتطلب تحمل المعاناة كأس العالم - "تقنية الكرة المتصلة".. فيفا يكشف سبب إلغاء هدف كرواتيا ضد البرتغال كأس العالم - للمرة التاسعة.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال ضد كرواتيا