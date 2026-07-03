ذا أثلتيك: بعد واقعة الإكوادور.. إجراءات أمنية حول فندق إنجلترا في المكسيك

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن إقامة حواجز مرورية في محيط الفندق المقرر أن يقيم فيه المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة المكسيك.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي أمام المكسيكي يوم الإثنين، 6 يوليو، الساعة الثالثة فجرًا، في دور الـ16 بكأس العالم.

وذكرت ذا أثلتيك: "إقامة حواجز مرورية في محيط الفندق الذي سيقيم فيه منتخب إنجلترا في المكسيك كإجراء احترازي لمنع أي تشويش أو مضايقات قبل المباراة."

وأوضحت الشبكة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية يأتي بعد ما واجهه المنتخب الإكوادوري، قبل مباراة دور الـ 32 أمام المكسيك.

وتعرضت بعثة منتخب الإكوادور لمضايقات طوال المساء، بسبب قيام الجماهير بإطلاق ألعاب نارية وهتافات، وإحداث ضجيج بمحركات السيارات خارج الفندق.

ونقلت ذا أثلتيك، عن مصادر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن فرض حواجز مرورية حول فنادق المنتخبات تتخذ بناءً على تقييم كل حالة على حدة.

ومن المقرر أن يسافر منتخب إنجلترا إلى العاصمة مكسيكو سيتي قبل يومين من موعد المباراة.

وتنص لوائح البطولة على ضرورة تواجد المنتخبات الوطنية في المدينة التي ستستضيف المباراة قبل يوم واحد على الأقل من موعد اللقاء، مع السماح لها بالسفر قبل يومين إذا رغبت في ذلك.

وحتى الآن، كان المنتخب الإنجليزي يكتفي بالوصول قبل يوم واحد فقط من مبارياته.

وستُقام مباراة يوم الأحد في منطقة مرتفعة، حيث يقع ملعب "أزتيكا" على ارتفاع 2240 متراً (7350 قدماً) فوق مستوى سطح البحر.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا، في تصريحات عن مواجهة المكسيك: "سنذهب قبل الموعد المعتاد بليلة واحدة."

وأضاف مدرب إنجلترا "تتمثل التوصية إما في السفر قبل الموعد بعشرة أيام، وهي فترة طويلة جداً بالنسبة لنا، أو السفر في اللحظة الأخيرة، وهو أمر غير مسموح به. لقد تحدثنا مع فرق تتبع هذا النهج، وأفادوا بأنهم يسافرون في وقت متأخر للغاية من يوم المباراة إذا تعذر عليهم الحصول على وقت للتأقلم، أو يحاولون إيجاد حل وسط يجمع بين الخيارين؛ ومع ذلك، سيظل هذا الوضع يشكل عائقاً."

وتجاوز منتخب إنجلترا، نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف، في دور الـ32، فيما أطاحت المكسيك بمنتخب الإكوادور بهدفين نظيفين لتتأهل لمواجهة منتخب الأسود الثلاثة في دور الـ16.