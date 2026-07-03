"أداء باهت وأخطاء بدائية".. ردود فعل الصحف الجزائرية بعد وداع كأس العالم

ودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام سويسرا بثنائية، في دور الـ32 بكأس العالم.

منتخب الجزائر لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات بكأس العالم أمام منتخبات قارة أوروبا ، مكتفيا بـ4 تعادلات و6 هزائم.

فيما حجز منتخب سويسرا مقعدا في دور الـ16 من كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا ضد غانا.

ووصفت صحيفة الشروق الجزائرية أداء الخُضر بـ "الباهت".

وعنونت الصحيفة تقريرها عن المباراة "الخضر يودّعون المونديال بأداء باهت".

وذكرت الصحيفة في التفاصيل "على عكس تطلعات الجماهير الجزائرية التي كانت ورغم الهزيمة تتوق لرؤية المنتخب يهاجم بشراسة من أجل العودة في النتيجة، كان رد الفعل متواضع، وبأداء باهت، مع فرص لم تشكل الخطورة اللازمة".

كما انتقدت الصحيفة أداء المدرب فلاديمير بيتكوفيتش: "لم تأت التغييرات التي أحدثها المدرب بأي جديد، بل على العكس كاد المنتخب السويسري أن يعمق النتيجة في العديد من المناسبات."

أما صحيفة النهار، فجاء عنوانها "خيبة مونديالية.. إقصاء الخضر من الدور الثاني كأس العالم."

وأوضحت الصحيفة "لم تقف المتاعب عند النتيجة، بل شهدت الأنفاس الأخيرة من المواجهة إصابة المدافع الأيمن رفيق بلغالي، في نهاية سيئة جدا، عكست الانهيار البدني الحاد للاعبين".

ونشر موقع الخبر الجزائري، تقريرا عن المباراة بعنوان "نهاية المغامرة المونديالية."

وجاء في التفاصيل "لم يقدم الخضر الأداء الذي يشفع لهم أمام منتخب سويسري منظم، نجح في حسم المواجهة بهدفين مبكرين في كل شوط، في لقطتين كان القاسم المشترك بينهما الأخطاء الدفاعية البدائية."

وأضاف التقرير "بعيدا عن الإقصاء الذي يبقى واردا في عالم كرة القدم، فإن الأداء الذي ظهر به المنتخب يطرح الكثير من علامات الاستفهام، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو حتى على مستوى الروح القتالية، كما أثار المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الجدل باختياراته الأساسية، بعدما فضل خوض اللقاء من دون مهاجم صريح."

وأتم "على مدار دقائق المباراة، بدا من الصعب فهم النهج التكتيكي الذي أراد المدرب السويسري تطبيقه، إذ ظهر المنتخب هشا في الخط الخلفي وعاجزا عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنافس."

وفك المنتخب السويسري عقده الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وفاز لأول مرة منذ نسخة 1938، بعد 7 مباريات إقصائية دون انتصار.