كأس العالم - رونالدو يكشف كواليس ما دار مع مودريتش ويصفه بـ"الأسطورة"

وصف كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، منافسه الكرواتي لوكا مودريتش بـ "الأسطورة في عالم كرة القدم".

وحقق منتخب البرتغال الفوز أمام كرواتيا بهدفين لهدف واحد، في مباراة مثيرة بدور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وقال رونالدو في تصريحات لـ فوكس سبورتس، بعد المباراة: "كانت مواجهة تعني لنا الكثير، ليس فقط لأننا فزنا بالمباراة، بل بالطريقة التي فزنا بها."

وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن كرواتيا فريق رائع."

اللقاء المثير شهد إلغاء 4 أهداف لواقع 3 لكرواتيا و1 للبرتغال وجميعها في الشوط الثاني.

وعن مودريتش، أوضح "لعبت مع لوكا مودريتش مباريات كثيرة، ونحن متقاربان في العمر، إنه أسطورة في عالم كرة القدم."

وتزامل رونالدو ومودريتش في فريق ريال مدريد خلال الفترة من 2012 حتى 2018.

وكشف رونالدو عن كواليس حديثه مع مودريتش "قلت له: أهنئك على كل شيء. أتمنى أن أراك مجدداً، وأتمنى لك كل التوفيق في السنوات القادمة من مسيرتك الكروية".

وتابع الأسطورة البرتغالية "كان من دواعي سروري أن ألعب ضد مودريتش مرة أخرى."

وأتم "الفوز كان بمثابة تكريم لجوتا، كان يوماً مميزاً لأننا فزنا، وتأهلنا إلى الدور التالي، وقدمنا ​​له التكريم بأفضل طريقة ممكنة."

الفوز جاء في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ديوجو جوتا لاعب البرتغال وليفربول، وظهر لاعبو البرتغال بعد المباراة يحتفلون وهم يرتدون قميصه رقم 21.

كما أعلنت نهاية حقبة كرواتية مذهلة بعد تحقيق فضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022 بقيادة لوكا مودريتش ورفاقة.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 وسيواجهون إسبانيا يوم 6 يوليو المقبل.