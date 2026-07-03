ذا أثلتيك: استقالة ناجلسمان مدرب ألمانيا بعد خيبة كأس العالم

كشفت تقارير صحيفة موقف جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، من الاستمرار في قيادة منتخب ألمانيا.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك، أن ناجلسمان قدم، استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم.

وودع منتخب ألمانيا، كأس العالم من دور الـ 32 بالخسارة أمام باراجواي بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي يخسر فيها منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، بعد فوزه بجميع ركلات الترجيح الأربع الماضية.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم، وفشل في التأهل لدور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي.

وودع المانشافت كأسي العالم 2018، و2022 من دور المجموعات.

وقال ناجلسمان بعد الهزيمة إنه لن يستقبل، وأن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيقرر مستقبله.

فيما أوضح بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني في بيان للاتحاد: "سأجلس مع ناجلسمان خلال الأيام القادمة، لمناقشة أسباب الخروج بهدوء، وسبب عدم التمكن من إظهار مستوى الفريق المعهود، ولماذا لم يرقَ إلى مستوى توقعاته وتوقعات جماهير كرة القدم في جميع أنحاء ألمانيا."

وجاء في بيان الاتحاد "بعد هذه النكسة الكبيرة، ومع وضع التحديات المقبلة نصب أعيننا، لا يمكننا ولن نمضي قدمًا وكأن شيئًا لم يكن".

وتولى ناجلسمان، صاحب الـ 38 عامًا، منصب مدرب ألمانيا خلفًا لهانز فليك في سبتمبر 2023.

وقاد ناجلسمان، منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي بطولة أوروبا عام 2024، أمام إسبانيا البطل في النهاية.

قبل أن يوقع عقدا لتمديد عقده في يناير 2025 ليبقى مسؤولاً حتى نهاية بطولة أوروبا 2028.