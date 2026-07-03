مواعيد مباريات الجمعة 3 يوليو وفجر السبت.. مصر أمام أستراليا في كأس العالم

يستأنف مساء اليوم الجمعة، منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في تمام الساعة التاسعة مساءً، بدور الـ 32، والمقررة في مدينة دالاس الأمريكية.

كما يلتقي صباح السبت، المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره كاب فيردي في الدور ذاته.

وكذلك يواجه منتخب كولومبيا، منافسه غانا في ختام منافسات تلك المرحلة.

كما يلعب منتخب مصر للسلة أمام نظيره الأنجولي في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2027.

يمكنك متابعة كافة مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو، وفجر السبت 4 يوليو، من خلال الضغط هنا

مبارات اليوم

أستراليا × مصر.. الساعة 9 مساءً

عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD بتعليق علي محمد علي

وbeIN SPORTS MAX 4 HD بتعليق علي سعيد الكعبي

الأرجنتين × كاب فيردي.. الساعة 1:00 صباح السبت

عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD بتعليق عصام الشوالي

وbeIN SPORTS MAX 4 HD بتعليق عامر الخوذيري

كولومبيا × غانا .. الساعة 4:30 فجرا

عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق حفيظ دراجي

وbeIN SPORTS MAX 3 HD بتعليق حسن العيدروس