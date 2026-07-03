كأس العالم - إمبولو رجل مباراة سويسرا والجزائر

حصل بريل إمبولو مهاجم سويسرا على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر.

وقاد إمبولو سويسرا للفوز على الجزائر 2-0 والتأهل لدور الـ16 من كأس العالم.

سجل هدفي سويسرا: بريل إمبولو، ودان ندوي.

منتخب سويسرا حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا ضد غانا.

بريل إمبولو أصبح أول لاعب سويسري يسجل هدفين أو أكثر في نسختين مختلفتين من كأس العالم (2022-2026)

إمبولو رفع رصيده إلى 4 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم وبات ثالث هدافي سويسرا في البطولة خلف جوزيف هوجي (6 أهداف) وشيردان شاكيري (5 أهداف).

أرقام إمبولو ضد الجزائر

التسديدات: 2

الأهداف: 1

دقة تمريرات: 7 من 12 بنسبة 58%

مساهمات دفاعية: 2