ودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام سويسرا بثنائية.

وفازت سويسرا على الجزائر 2-0 في مباراة أقيمت ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

سجل هدفي سويسرا: بريل إمبولو، ودان ندوي.

منتخب سويسرا حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا ضد غانا.

المنتخب السويسري فك عقده الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وفاز لأول مرة منذ نسخة 1938، بعد 7 مباريات إقصائية دون انتصار.

منتخب الجزائر لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات بكأس العالم أمام منتخبات قارة أوروبا ، مكتفيا بـ4 تعادلات و6 هزائم.

طعنة أبناء القارة

الهدف الأول لمنتخب سويسرا في الجزائر جاء بعدما مرر يوهان مانزامبي كرة رائعة إلى بريل إمبولو، الذي أسكن الكرة الشباك.

إمبولو يقود هجوم سويسرا لكنه من أصول كاميرونية، وكذلك مانزامبي من أصول أنجولية كونغولية.

أما الهدف الثاني لمنتخب سويسرا سجله دان ندوي، وهو لاعب أيضا من أصول سنغالية.

ندوي احتفل بعد تسجيله في مرمى الجزائر على طريقة الأسد في إشارة للقب بلده الأصلي منتخب السنغال المعروف بأسود التيرانجا.

وبذلك تلقى منتخب الجزائر طعنة من أبناء قارته بعدما قاد الثلاثي صاحب الأصول الإفريقي المنتخب السويسري للفوز والتأهل لدور الـ16.

وبات منتخب الجزائر المنتخب الإفريقي الخامس الذي يودع كأس العالم من دور الـ32.

بريل إمبولو أصبح أول لاعب سويسري يسجل هدفين أو أكثر في نسختين مختلفتين من كأس العالم (2022-2026)

إمبولو رفع رصيده إلى 4 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم وبات ثالث هدافي سويسرا في البطولة خلف جوزيف هوجي (6 أهداف) وشيردان شاكيري (5 أهداف).



























التشكيل

عاد لوكا زيدان لحراسة مرمى منتخب الجزائر أمام سويسرا على حساب أسامة بن بوط.

فيما تواجد رياض محرز في التشكيل الأساسي ضمن خيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وبعمر 35 عاما و131 يومًا، بات رياض محرز ثاني أكبر لاعب أفريقي يشارك أساسيًا في مباراة إقصائية في كأس العالم، بعد السنغالي إدريسا جانا جاي (36 عاما و278 يوما) ضد بلجيكا في دور الـ32 من النسخة الحالية.

في المقابل اعتمد مورات ياكين مدرب سويسرا على ثلاثي هجومي في قيادة تشكيل فريقه أمام الجزائر.

وصف المباراة

بدأ منتخب سويسرا المباراة بضغط هجومي، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثامنة بعدما مرر يوهان مانزامبي كرة رائعة إلى بريل إمبولو، الذي انفرد بالمرمى وأسكن الكرة الشباك بسهولة معلنًا التقدم 1-0.

ورد منتخب الجزائر بمحاولات هجومية، حيث سدد حسام عوار كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر، قبل أن يجرب حظه بتسديدة أخرى من خارج المنطقة تصدى لها جريجور كوبل بثبات.

وأهدر دينيس زكريا فرصة محققة لتعزيز تقدم سويسرا بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء، لكن حارس الجزائر نجح في التصدي لتسديدته، بينما تعرض يوهان مانزامبي للإصابة وتلقى العلاج داخل أرض الملعب بعد تدخل الجهاز الطبي.

واصل منتخب سويسرا محاولاته لتعزيز النتيجة، وكاد دينيس زكريا أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية من ركلة حرة، لكن رأسيته مرت أعلى العارضة بقليل.

وشهدت الدقائق التالية تدخلات قوية من لاعبي الفريقين، إذ أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه فارس شايبي بعد تدخل عنيف، فيما حصلت سويسرا والجزائر على عدة كرات ثابتة لم تُستغل بالشكل المطلوب.

وكاد بريل إيمبولو أن يصنع الهدف الثاني بعدما قابل عرضية داخل منطقة الجزاء، إلا أن أحد المدافعين أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يرد المنتخب الجزائري بمحاولة من فارس شايبي، لكن تسديدته الضعيفة وجدت جريجور كوبل في المكان المناسب.

بدأ منتخب سويسرا الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة، بعدما استغل دان ندوي كرة مرتدة على حدود منطقة الجزاء، وسددها بقوة داخل الشباك عند الدقيقة 46، ليضاعف تقدم منتخب بلاده إلى 2-0.

وحاول منتخب الجزائر تقليص الفارق سريعًا، بعدما استلم رياض محرز تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة، لكن أحد المدافعين تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل وصولها إلى المرمى.

وتعرض إبراهيم مازة لإصابة إثر تدخل قوي، ليتلقى العلاج داخل أرض الملعب قبل أن يعود ويستكمل المباراة، بينما احتسب الحكم ركلة حرة لصالح سويسرا بعد تدخل قوي من رامز زروقي.

وبغرابة شديدة أهدر روبن فارجارس فرصة تسجيل الهدف الثالث لمنتخب سويسرا بغرابة شديدة بعد انفراد تام بالمرمى.