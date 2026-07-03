كأس العالم - مدرب كاب فيردي: هدفنا أمام الأرجنتين محاولة التأهل لدور الـ 16

يأمل بيدرو بوبيستا المدير الفني لـ منتخب كاب فيردي أن يحقق المفاجأة ويتأهل لدور الـ 16 على حساب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة الأرجنتين في الواحدة صباح يوم السبت.

وقال بوبيستا خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا الرئيسي تقديم مباراة جيدة ومحاولة التأهل للدور المقبل".

وأضاف "أظهرنا خلال التصفيات ومباريات دور المجموعات من كأس العالم أننا نستطيع المنافسة على هذا المستوى".

وواصل "هذه مباراة إقصائية، لا يوجد في ذهننا سوى محاولة التأهل لدور الـ 16".

وأردف "منذ وصولنا وثقنا في طريقة عملنا، وإذا لم يحترمنا خصومنا هذه مشكلتهم".

وأتم "نسعى للتكيف على كل خصم دون أن نفقد هويتنا، نريد فعل نفس الشيء غدا ضد الأرجنتين، والحفاظ على طموحنا في التأهل".

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة مصر ضد أستراليا في دور الـ 16.

وتأهل منتخب كاب فيردي ثانيا في ترتيب مجموعته خلف إسبانيا برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وتفوق "بلو شاركس" على كل من أوروجواي والسعودية في الوصول لدور الـ 32 من كأس العالم.