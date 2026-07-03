كأس العالم - راموس: أكون حاضرا عندما يحتاج الفريق لهدف في الدقائق الأخيرة

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 07:15

كتب : FilGoal

جونكالو راموس - البرتغال

يعلم جونكالو راموس لاعب منتخب البرتغال أنه يكون حاضرا في الوقت المناسب عندما يحتاجه زملائه.

وسجل راموس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4 برأسية بعد عرضية متقنة من رافائيل لياو.

وقال راموس في تصريحات نقلتها قناة "جوت" البرازيلية: "الحقيقة هي، كما يعلم كل من يعرفني، عندما يحتاج الفريق لهدف في الدقائق الأخيرة، أكون حاضرا".

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وأضاف "ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. كلما احتاجوا لهدف في نهاية المباراة، يمكنهم الاعتماد عليّ".

ويعد ذلك الهدف رقم 11 لـ راموس سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال، فسجل بعد الدقيقة 90، 6 أهداف بقميص بنفيكا و3 مع باريس سان جيرمان وهدفين مع البرتغال.

وساهم هدف راموس في تأهل البرتغال لدور الـ 16 من كأس العالم على حساب كرواتيا.

ويمتلك المهاجم أفضل معدل تهديفي في تاريخ البرتغال بكأس العالم بتسجيل هدف كل 47 دقيقة إذ سجل 4 أهداف في 187 دقيقة شارك بها في البطولة خلال 2022 و2026.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتقال لـ ميلان الإيطالي مقابل 74 مليون يورو كرقم قياسي في تاريخ النادي الإيطالي.

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