كأس العالم - رونالدو: خضنا مباراة فوضوية ضد كرواتيا.. والفوز في البطولات يتطلب تحمل المعاناة

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 06:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال - كرواتيا

وصف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال مواجهة كرواتيا بـ "الفوضوية" رغم الفوز بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 من كأس العالم بعد الفوز بنتيجة 2-1 على كرواتيا في مباراة عصيبة.

وقال قائد منتخب البرتغال عبر قناة مود لايف البرتغالية: "عانينا من البداية للنهاية، كانت مباراة صعبة لكن كنا متحدين، بالنسبة لي كانت مباراة فوضوية بعض الشيء".

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وأضاف "الأداء في الشوط الأول كان رائعا وسيطرنا على اللقاء وسنحت لنا فرص في المقابل لم تفعل كرواتيا أي شيء تقريبا".

وتابع "في الشوط الثاني شعرنا ببعض التوتر، استقبلنا هدفا ثم ألغي هدفي بسبب تسلل بسيط جدا ثم حصلنا على ركلة جزاء وتحسنت الأمور بعدها".

وأردف "أهنئ الفريق لأن الفوز في تلك البطولات يتطلب تحمل المعاناة وهو ما حدث اليوم".

وواصل "أود القول لجماهير البرتغال أن يستمروا في دعما، ما يهمني من يحبون المنتخب ويؤمنون بنا. ما أستطيع أن أعد به أن يكون لدينا فريقا شغوفا يؤمن بأن الفوز ممكن".

وأتم "نعلم أن الأمور ستكون معقدة وصعبة لكن لا أحد يفوز بالبطولات دون معاناة، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

اللقاء المثير شهد إلغاء 4 أهداف لواقع 3 لكرواتيا و1 للبرتغال وجميعها في الشوط الثاني.

الفوز جاء في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ديوجو جوتا لاعب البرتغال وليفربول، وظهر لاعبو البرتغال بعد المباراة يحتفلون وهم يرتدون قميصه رقم 21.

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كما أعلنت نهاية حقبة كرواتية مذهلة بعد تحقيق فضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022 بقيادة لوكا مودريتش ورفاقة.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 وسيواجهون إسبانيا يوم 6 يوليو المقبل.

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