كأس العالم - للمرة التاسعة.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال ضد كرواتيا

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة رجل مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وحقق منتخب البرتغال الفوز بنتيجة 2-1 على كرواتيا وتأهل لدور الـ 16.

وسجل رونالدو هدفا من ركلة جزاء أدرك به التعادل في الدقيقة 68، وهو أول هدف في دور إقصائي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وحاز رونالدو الجائزة للمرة الثانية في 2026 بعد مباراة أوزبكستان في دور المجموعات وللمرة التاسعة.

وخلال 80 دقيقة سجل رونالدو هدفا من تسديدتين، ومرر 21 تمريرة صحيحة من 22 بنسبة دقة 95%.

ولمس الكرة 25 مرة وأكمل صراع ثنائي وحيد وفاز به بنسبة 100%.

وقال رونالدو عبر قناة بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة سيطرنا في الشوط الأول وفي الثاني لم نسيطر بشكل كافي، ظهرت بعض العصبية واستطعنا العودة في اللقاء".

وأضاف "سجلت هدفا من تسلل واعتقد أن ركلة الجزاء ساعدتنا كثيرا وحققنا الفوز".

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اللقاء المثير شهد إلغاء 4 أهداف لواقع 3 لكرواتيا و1 للبرتغال وجميعها في الشوط الثاني.

الفوز جاء في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ديوجو جوتا لاعب البرتغال وليفربول، وظهر لاعبو البرتغال بعد المباراة يحتفلون وهم يرتدون قميصه رقم 21.

كما أعلنت نهاية حقبة كرواتية مذهلة بعد تحقيق فضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022 بقيادة لوكا مودريتش ورفاقة.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 وسيواجهون إسبانيا يوم 6 يوليو المقبل.