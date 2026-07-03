مباشر كأس العالم - الجزائر (0)-(1) سويسرا.. جووووول الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد سويسرا بكأس العالم.

وتلعب الجزائر ضد سويسرا ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة كولومبيا ضد غانا في دور الـ16.

لمتابعة مباراة الجزائر ضد سويسرا دقيقة بدقيقة من هنا.

ق5 جملة هجومية رائعة لمنتخب الجزائر والكرة تصل لحسام عوار الذي سدد لكن كرتة الضعيفة ذهبت في أحضان حارس سويسرا