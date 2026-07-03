انتهت في كأس العالم - الجزائر (0)-(2) سويسرا.. متأهل جديد

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 05:20

كتب : FilGoal

إمبولو - سويسرا ضد الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد سويسرا بكأس العالم.

وتلعب الجزائر ضد سويسرا ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة كولومبيا ضد غانا في دور الـ16.

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لمتابعة مباراة الجزائر ضد سويسرا دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق45 دان ندوي يسجل الهدف الثاني لمنتخب سويسرا في شباك الجزائر

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 إبراهيم مازا يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل لمنتخب الجزائر.

ق42 تسديدة قوية من فارس شايبي وتصدي رائع من حارس سويسرا

ق8 مرر يوهان مانزامبي كرة رائعة إلى بريل إمبولو، الذي انفرد بالمرمى وأسكن الكرة الشباك بسهولة معلنا التقدم لسويسرا بالهدف الأول.

ق5 جملة هجومية رائعة لمنتخب الجزائر والكرة تصل لحسام عوار الذي سدد لكن كرتة الضعيفة ذهبت في أحضان حارس سويسرا

الجزائر كأس العالم سويسرا
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