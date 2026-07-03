تشكيل كأس العالم - لوكا زيدان يحرس مرمى الجزائر أمام سويسرا.. ومحرز أساسي
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 04:44
كتب : FilGoal
عاد لوكا زيدان لحراسة مرمى منتخب الجزائر في مواجهة سويسرا على حساب أسامة بن بوط.
وتلعب الجزائر ضد سويسرا بعد قليل ضمن دور الـ32 من كأس العالم.
وجاء تشكيل الجزائر لمواجهة سويسرا كالتالي:
حراسة المرمى: لوكا زيدان
الدفاع: ريان آيت نوري – رامي بنسبعيني – عيسى ماندي – رفيق بلغالي
الوسط: رامز زروقي -نبيل بنطالب – حسام عوار
الهجوم: إبراهيم مازا - فارس شايبي – رياض محرز.
وتأهل منتخب الجزائر إلى الأدوار الإقصائية بعد الخسارة أمام الأرجنتين، ثم الفوز على الأردن والتعادل مع النمسا.
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