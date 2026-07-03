تشكيل كأس العالم - ثلاثي هجومي يقود سويسرا أمام الجزائر

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 04:45

كتب : FilGoal

سويسرا أمام كندا - كأس العالم

يعتمد مورات ياكين مدرب سويسرا على ثلاثي هجومي في قيادة منتخب بلاده أمام الجزائر.

وتلعب سويسرا ضد الجزائر بعد قليل ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس العالم.

وجاء تشكيل سويسرا لمواجهة الجزائر كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رونالدو يكسر عقدة ويحطم رقما قياسيا بهدفه ضد كرواتيا كأس العالم - أحمد شوبير: مصطفى أفضل مني.. لكني لا أحب المقارنة بيننا كأس العالم - شقيقة رونالدو تعلن موعد اعتزاله اللعب دوليا كأس العالم - فالفيردي: أتحمل المسؤولية كاملة ولن أتخلى أبدا عن تمثيل أوروجواي

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

الدفاع: نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: دينيس زكريا - ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - دان ندوي

الهجوم: يوهان مانزامبي - روبن فارجاس - بريل إمبولو.

وحجز منتخب سويسرا مقعده في دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة التي ضمت: كندا والبوسنة والهرسك وقطر.

وتأهل منتخب الجزائر إلى الأدوار الإقصائية بعد الخسارة أمام الأرجنتين، ثم الفوز على الأردن والتعادل مع النمسا.

الجزائر كأس العالم سويسرا
نرشح لكم
كأس العالم - للمرة التاسعة.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال ضد كرواتيا مباشر كأس العالم - الجزائر (0)-(1) سويسرا.. جووووول الأول كأس العالم - لاعب أستراليا يكشف كيف اعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر سينكو ينقذ البرتغال تشكيل كأس العالم - لوكا زيدان يحرس مرمى الجزائر أمام سويسرا.. ومحرز أساسي كأس العالم - بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أستراليا كأس العالم - رونالدو يكسر عقدة ويحطم رقما قياسيا بهدفه ضد كرواتيا كأس العالم - أحمد شوبير: مصطفى أفضل مني.. لكني لا أحب المقارنة بيننا
أخر الأخبار
كأس العالم - للمرة التاسعة.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال ضد كرواتيا 31 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - الجزائر (0)-(1) سويسرا.. جووووول الأول 58 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاعب أستراليا يكشف كيف اعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر ساعة | في المونديال
سينكو ينقذ البرتغال ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - ثلاثي هجومي يقود سويسرا أمام الجزائر ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - لوكا زيدان يحرس مرمى الجزائر أمام سويسرا.. ومحرز أساسي ساعة | في المونديال
كأس العالم - بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أستراليا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - رونالدو يكسر عقدة ويحطم رقما قياسيا بهدفه ضد كرواتيا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32
/articles/532442/تشكيل-كأس-العالم-ثلاثي-هجومي-يقود-سويسرا-أمام-الجزائر