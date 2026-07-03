تشكيل كأس العالم - ثلاثي هجومي يقود سويسرا أمام الجزائر
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 04:45
كتب : FilGoal
يعتمد مورات ياكين مدرب سويسرا على ثلاثي هجومي في قيادة منتخب بلاده أمام الجزائر.
وتلعب سويسرا ضد الجزائر بعد قليل ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس العالم.
وجاء تشكيل سويسرا لمواجهة الجزائر كالتالي:
حراسة المرمى: جريجور كوبل.
الدفاع: نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.
الوسط: دينيس زكريا - ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - دان ندوي
الهجوم: يوهان مانزامبي - روبن فارجاس - بريل إمبولو.
وحجز منتخب سويسرا مقعده في دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة التي ضمت: كندا والبوسنة والهرسك وقطر.
وتأهل منتخب الجزائر إلى الأدوار الإقصائية بعد الخسارة أمام الأرجنتين، ثم الفوز على الأردن والتعادل مع النمسا.
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