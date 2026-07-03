بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أستراليا

اختتم منتخب مصر تدريباته في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا في التاسعة مساء الجمعة في دور ال32 لكأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي تحضيرا لمواجهة أستراليا.

بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبون على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للمنتخب، بعد رحيل شقيقه، وذلك قبل انطلاق التدريب.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.