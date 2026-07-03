كأس العالم - رونالدو يكسر عقدة ويحطم رقما قياسيا بهدفه ضد كرواتيا

أصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل هدفا في دور إقصائي من كأس العالم 2026.

وسجل رونالدو هدف التعادل ضد كرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ضمن مباريات دور الـ 32.

ولأول مرة يسجل رونالدو هدفا في دور إقصائي من كأس العالم عبر تاريخ مشاركاته.

ففي 5 نسخ سابقة اكتفى قائد البرتغال بالتسجيل في دور المجموعات فقط، إذ لم يسجل في 8 مباريات إقصائية من قبل.

ورفع رونالدو رصيده لـ 11 هدفا في 26 مباراة بكأس العالم عبر 6 نسخ من 2006 وحتى 2026.

واعتلى رونالدو قائمة أكبر المسجلين عمرا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعمر 41 عاما و147 يوما.

وتفوق رونالدو على مواطنه بيبي الذي سجل بعمر 39 عاما و283 يوما في 2022.

ورفع رونالدو رصيده لـ 146 هدفا دوليا بقميص البرتغال في 232 مباراة.

كما سجل ركلة الجزاء رقم 22 في مسيرته مع البرتغال من أصل 32 انبرى لها.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه إسبانيا في دور الـ 16.