كأس العالم - رونالدو يكسر عقدة ويحطم رقما قياسيا بهدفه ضد كرواتيا
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 03:53
كتب : FilGoal
أصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل هدفا في دور إقصائي من كأس العالم 2026.
وسجل رونالدو هدف التعادل ضد كرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ضمن مباريات دور الـ 32.
ولأول مرة يسجل رونالدو هدفا في دور إقصائي من كأس العالم عبر تاريخ مشاركاته.
ففي 5 نسخ سابقة اكتفى قائد البرتغال بالتسجيل في دور المجموعات فقط، إذ لم يسجل في 8 مباريات إقصائية من قبل.
ورفع رونالدو رصيده لـ 11 هدفا في 26 مباراة بكأس العالم عبر 6 نسخ من 2006 وحتى 2026.
⚽️🥅 رونالدو يدرك التعادل للبرتغال من علامة الجزاء ! الحكم الدولي النرويجي إسبن إسكوس منح ركلة جزاء للبرتغال بعد الاستعانة بتقنية الفيديو#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uW16YzLeQb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026
واعتلى رونالدو قائمة أكبر المسجلين عمرا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعمر 41 عاما و147 يوما.
وتفوق رونالدو على مواطنه بيبي الذي سجل بعمر 39 عاما و283 يوما في 2022.
ورفع رونالدو رصيده لـ 146 هدفا دوليا بقميص البرتغال في 232 مباراة.
كما سجل ركلة الجزاء رقم 22 في مسيرته مع البرتغال من أصل 32 انبرى لها.
يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه إسبانيا في دور الـ 16.