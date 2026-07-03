كأس العالم - أحمد شوبير: مصطفى أفضل مني.. لكني لا أحب المقارنة بيننا

يرى أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر السابق أن نجله (مصطفى) يتفوق عليه فنيا، رافضا ف الوقت ذاته المقارنة بينهما.

ويقدم مصطفى شوبير مستويات رائعة في حراسة مرمى منتخب مصر ويستعد لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم.

وقال أحمد شوبير عبر موقع فيفا: "بصراحة، لم يخطر ببالي إطلاقا أن يصبح ابني (مصطفى) حارسا لمنتخب مصر في كأس العالم. كنت أعلم أنه حارس مرمى جيد ويمتلك إمكانات كبيرة، لكنني لم أتوقع أن يتكرر اسمي في البطولة بعد كل هذه السنوات، وفي المركز نفسه".

وأضاف "بطبيعتي لا أُظهر مشاعري، وأحتفظ بها بداخلي. لكن في تلك اللحظة اختلطت بداخلي مشاعر كثيرة؛ الفخر والاعتزاز والفرحة والحب والبكاء والقلق. وأعترف بأن القلق والتوتر كانا أكبر من شعوري بالخوف عليه، لأنني أعرف حجم المسؤولية والضغوط التي يتحملها حارس مرمى منتخب مصر. لكن مصطفى (جدع) ويجيد تحمل المسؤولية".

وشدد "لا أحب المقارنة بيننا سواء كأب أو كحارس مرمى سابق. كرة القدم تغيرت كثيرا بين عامي 1990 و2026، ودخل العلم والتكنولوجيا، وأصبحت متطلبات مركز حارس المرمى مختلفة تماما. لذلك أرى أن مصطفى بالطبع أفضل مني كثيرا، فهو حارس كبير، يمتلك رؤية مميزة للملعب، ويجيد اللعب بقدميه بشكل أفضل، كما يتمتع بثقة كبيرة للغاية".

وتابع "أتمنى أن يحافظ على نظافة شباكه، خاصة في مباراة أستراليا المقبلة. وأتمنى أيضا ألا تمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، لأنها تكون مرهقة وصعبة بالنسبة لنا جميعا. وإذا شارك أمام أستراليا، فسيصبح الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب مصر في تاريخ البطولة بخوضه 4 مباريات. أتمنى له ولأي حارس يمثل الفريق التوفيق".

وأكمل "أتوقع أن مباراة أستراليا ستكون صعبة، ليس من الناحية الفنية، لكن التحدي الأكبر سيكون من الناحية البدنية، في ظل القوة الجسمانية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الأسترالي. ومع ذلك، أثق في لاعبينا وقدرتهم على تقديم مباراة جيدة وتحقيق التأهل".

بالطبع، تظل نهائيات 1990 من أعظم المحطات في مسيرتي وذكرياتها رائعة، ومباراة إنجلترا تحديدًا الأكثر رسوخا في ذاكرتي، لأنها من أفضل المباريات التي خضتها في مسيرتي. لكن، للأسف، لا أنسى الخطأ الذي ارتكبته في التعامل مع إحدى الكرات العرضية، قبل أن يلعبها مدافع إنجلترا مارك رايت برأسه، لترتطم بمدافعنا هشام يكن وتسكن الشباك. كلما تذكرت تلك اللحظة أشعر بالحزن".

وكان أحمد شوبير حارسا لمنتخب مصر في نهائيات كأس العالم 1990، والآن نجله مصطفى يحرس مرمى الفراعنة في نسخة 2026.