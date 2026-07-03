كأس العالم - شقيقة رونالدو تعلن موعد اعتزاله اللعب دوليا

أعلنت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو أنه سيعتزل دوليا من اللعب لـ منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026.

ويخوض رونالدو مباراة حاسمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بمواجهة كرواتيا.

وقالت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو عبر قناة Sportv البرتغالية: "علينا الاستمتاع بتلك اللحظات التي عشناها على مدار 20 عاما، أنا فخورة للغاية، كنت في قطر والآن هنا، ويا له من فخر كبير، لدي ثقة وسنبتسم في النهاية، رونالدو واثق وهو أقل توترا منا".

وأضاف "وفقا لما أعلمه، ربما لن يقول وداعا اليوم، لكن أعتقد أن هذه هي لحظة الوداع مع منتخب البرتغال. أقول هذا من مصدر موثوق. الرقصة الأخيرة في كأس العالم الحالي".

وأردف "للناس الأذكياء الذين يحبون كرة القدم بالتأكيد يحبون رونالدو، من لا يحب كريستيانو رونالدو، لا يحب كرة القدم. فهو الخاسر".

وأتم "بعد كل ما مر به أخي، بعد كل الإنجازات التي حققتها أمي، بعد كل المعاناة التي مررنا بها، هل تظنون أن هؤلاء النقاد سيتدخلون في سعادتنا؟ بالتأكيد لا".

وشارك رونالدو في 231 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال وسجل 145 هدفا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز بلقب يورو 2016 وكذلك لقبي دوري الأمم الأوروبية.

وفي كأس العالم 2026 شارك رونالدو 4 مباريات أساسيا سجل هدفين جاءا في شباك أوزبكستان.