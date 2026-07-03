كأس العالم - فالفيردي: أتحمل المسؤولية كاملة ولن أتخلى أبدا عن تمثيل أوروجواي

عبّر فيدريكو فالفيردي لاعب منتخب أوروجواي عن آسفه عقب التوديع المخيب لـ كاس العالم 2026 من دور المجموعات.

وودع السيلستي مبكرا عقب تعادلين أمام السعودية وكاب فيردي وخسارة من إسبانيا تركته برصيد نقطتين في ترتيب مجموعته.

وتوقف مشوار أوروجواي في كأس العالم خلال نسختي 2022 و2026 عن دور المجموعات.

وكتب فالفيردي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"

"مرت أيام عديدة على توديع كأس العالم، والآن فقط أستطيع استيعاب كل ما مررت به، أعلم أن جزءا مني قد لا يتجاوز أبدا إقصاءً من الدور الأول كهذا الذي عانيته في كأس العالم 2022. لا تزال تلك الشوكة عالقة في داخلي.

أشعر بمسؤولية جسيمة تجاه بلادي. إنه فخر يملأ روحي. بذلت قصارى جهدي: جهزت نفسي بدنيا ونفسيا، وحاولت ألا أكرر ما حدث، وعملت بجد طوال الموسم. لكن، من الواضح، لم يكن ذلك كافيا.

أتقبل الهزيمة. أتحمل المسؤولية كاملة لعدم قدرتي على أداء واجبي تجاه المنتخب وتجاهكم جميعا.

أتحمل مسؤولية هذا الفشل، وأعلم أنني لم أكن على قدر المسؤولية. لكنني لن أتخلى أبدا عن تمثيل بلادي، حتى لو كلفني ذلك حياتي.

لا أعرف كيف أو متى، لكنني أقسم بحياتي أنني لن أغادر هذا الفريق قبل أن أتركه على القمة".

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وحاز فالفيردي على جائزة رجل مباراة السعودية ضد أوروجواي.

وأشارت بعض التقارير إلى وجود أزمة بين فالفيردي ومارسيلو بييلسا المدير الفني لـ أوروجواي لعدم رضا الأول عن طريقة اللعب.

وقال بييلسا خلال المؤتمر الصحفي: "لم يكن هناك أي مشكلة بيني وبين فالفيردي ولم أقدم أي تنازلات مع أي لاعب كما فعلت معه، لأنني أؤمن بأنه يستحق ذلك".

وتابع "لا أعتقد أنني أحرجته بعد استبداله بالدقيقة 60، لقد أظهرت له دائما احتراما كبيرا للطريقة التي يلعب بها كرة القدم، وإذا كان هناك أي خلاف فأنا لا أعرف مصدره".

وأضاف "قلت لفالفيردي إنني قد أستخدمه كظهير، وذكرت له خمسة من أفضل الأجنحة الذين نجح في إيقافهم، كما أخبرته إنني قد أشركه كجناح أو لاعب وسط، فقال لي استخدمني في أي مركز تحتاجني فيه".

وجمع منتخب أوروجواي نقطتين خلال دور المجموعات ليخرج من البطولة بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف كاب فيردي وإسبانيا.