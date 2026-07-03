كأس العالم - مصطفى شوبير: بداياتي كانت محبطة بسبب والدي.. لكنها جعلتني أقوى

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 01:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - مصطفى شوبير

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن سعادته البالغة بما يقدمه الفراعنة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا مساء الجمعة ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

وقال مصطفى شوبير عبر بي إن سبورتس: "إنه أمر استثنائي لأي لاعب مصري أن يكون جزءا من المنتخب الوطني. أحب الضغوط وأعشق أجواء كأس العالم".

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وأضاف"عندما كنت صغيرا كان الأمر محبطا، لأن البعض كان يقارنني بوالدي، وآخرون كانوا يقولون إنني ألعب بسببه رغم أنهم لم يشاهدوني. لكن ذلك جعلني أقوى".

وتابع "دائما أتعامل مع والدي باعتباره أبا وليس حارس مرمى سابقا، لكنه لا يبخل علي بالنصائح. يقول لي دائما: سأتابعك، وإذا رأيت شيئا يحتاج إلى تصحيح سأخبرك به. هذه النصائح صنعت فارقا كبيرا معي وأتت بثمارها".

وواصل "لا أحب استخدام هاتفي في أيام المباريات، وكل ما يرسله لي والدي رسالة قصيرة يقول فيها: استمتع. عندما أراه هو وعائلتي سعداء بما أقدمه أشعر بالقشعريرة".

وأتم تصريحاته "بعد تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم، كانت ردود الأفعال في مصر جنونية ولا تصدق. أتمنى أن أكون دائما مصدر فخر لعائلتي، وأقول لهم: شكرا لكم".

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 بكأس العالم.

وتأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف بلجيكا، فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط أمام منتخب باراجواي ثالث المجموعة بفارق الأهداف.

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