استراحة كأس العالم - البرتغال (0)-(0) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

واحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة الـ 12 والأخيرة برصيد 6 نقاط، فيما احتل منتخب البرتغال وصافة المجموعة الـ 11 برصيد 5 نقاط.

وتأهل منتخب البرتغال إلى منافسات دور الـ 32 بعد حسم المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 4: عرضية أرضية برونو يسددها ويتصدى لها الحارس ويتابعها مجددا لكن الدفاع يشتت

ق 3: تسديدة أرضية من بوديمير في يد الحارس بسهولة

بداية اللقاء