اتتهت كأس العالم - البرتغال (2)-(1) كرواتيا.. تأهل مجنون
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 01:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.
واحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة الـ 12 والأخيرة برصيد 6 نقاط، فيما احتل منتخب البرتغال وصافة المجموعة الـ 11 برصيد 5 نقاط.
وتأهل منتخب البرتغال إلى منافسات دور الـ 32 بعد حسم المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 90+16: نهاية اللقاء
ق 90+15: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 90+13: التعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل جفارديول لكرواتيا
ق 89: رأسية باشاليتيش يتمر بجوار القائم
ق 80: سوسيتش يسجل الهدف الثاني من انفراد
ق 72: الحارس يمنع فرصة من ماتانوفيتش
ق 70: القائم يمنع هدفا رائعا ثم متابعة لتصويبة قوية من كوفاشييتش يبعدها الحارس لركنية
ق 68: جووووووووووووول رونااااااااااالدو من ركلة جزاء والتعادل
ق 66: ركلة جزاء للبرتغال
ق 66: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود ركلة جزاء للبرتغال
ق 62: 4 تغييرات برتغالية
ق 60: رونالدو يسجل والحكم يشهر راية التسلل
ق 59: أووووه الحارس يمنع تصويبة أرضية من سوسيتش وتتحول لركنية
ق 58: العارضة تمنع تصويبة قوية من رافائيل لياو
ق 57: جوووول الثااااني ولكن تسلل على لاعب كرواتيا
ق 54: جوووووول أوووووول بريسيشتش يتسلم عرضية تمر من الجميع ويسدد كرة قوية تسكن الشباك
ق 48: كوفاشيتش يراوغ المدافع ويسدد كرة يبعدها الحارس بقدمه
ق 46: ماذا أهدرت يا نونو؟ نونو يتوغل إلى منطقة الجزاء وبدلا من التصويب مرر عرضية لرونالدو شتتها الدفاع.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 4: عرضية أرضية برونو يسددها ويتصدى لها الحارس ويتابعها مجددا لكن الدفاع يشتت
ق 3: تسديدة أرضية من بوديمير في يد الحارس بسهولة
بداية اللقاء