اتتهت كأس العالم - البرتغال (2)-(1) كرواتيا.. تأهل مجنون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

واحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة الـ 12 والأخيرة برصيد 6 نقاط، فيما احتل منتخب البرتغال وصافة المجموعة الـ 11 برصيد 5 نقاط.

وتأهل منتخب البرتغال إلى منافسات دور الـ 32 بعد حسم المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 90+16: نهاية اللقاء

ق 90+15: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 90+13: التعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل جفارديول لكرواتيا

ق 89: رأسية باشاليتيش يتمر بجوار القائم

ق 80: سوسيتش يسجل الهدف الثاني من انفراد

ق 72: الحارس يمنع فرصة من ماتانوفيتش

ق 70: القائم يمنع هدفا رائعا ثم متابعة لتصويبة قوية من كوفاشييتش يبعدها الحارس لركنية

ق 68: جووووووووووووول رونااااااااااالدو من ركلة جزاء والتعادل

ق 66: ركلة جزاء للبرتغال

ق 66: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود ركلة جزاء للبرتغال

ق 62: 4 تغييرات برتغالية

ق 60: رونالدو يسجل والحكم يشهر راية التسلل

ق 59: أووووه الحارس يمنع تصويبة أرضية من سوسيتش وتتحول لركنية

ق 58: العارضة تمنع تصويبة قوية من رافائيل لياو

ق 57: جوووول الثااااني ولكن تسلل على لاعب كرواتيا

ق 54: جوووووول أوووووول بريسيشتش يتسلم عرضية تمر من الجميع ويسدد كرة قوية تسكن الشباك

ق 48: كوفاشيتش يراوغ المدافع ويسدد كرة يبعدها الحارس بقدمه

ق 46: ماذا أهدرت يا نونو؟ نونو يتوغل إلى منطقة الجزاء وبدلا من التصويب مرر عرضية لرونالدو شتتها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 4: عرضية أرضية برونو يسددها ويتصدى لها الحارس ويتابعها مجددا لكن الدفاع يشتت

ق 3: تسديدة أرضية من بوديمير في يد الحارس بسهولة

بداية اللقاء