كأس العالم - أويارزابال: سعيد بمساعدة الفريق.. والنمسا فريق قوي بدنيا

أعرب ميكيل أويارزابال عن سعادته بتسجيل هدفين وحسم بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم.

ميكيل أويارزابال النادي : ريال سوسيداد إسبانيا

وحسم منتخب إسبانيا تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم ليحقق انتصاره الأول في الأدوار الإقصائية منذ نهائي نسخة 2010.

وتغلب منتخب إسبانيا على النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وقال ميكيل أويارزابال عبر موقع فيفا: "سعيد بمساعدة الفريق والتأهل خطوة إلى الأمام في كأس العالم".

وتابع "كانت مباراة صعبة ضد النمسا، وكنا نعلم أنها ستكون كذلك لأنهم فريق قوي بدنيا، وقدمنا أداء جيدا جدا اليوم".

وينتظر منتخب إسبانيا المتأهل من مواجهة البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لمنتخب إسبانيا قبل أن يعزز بيدرو بورو التقدم بالهدف الثاني واختتم أويارزابال التسجيل بهدف ثالث.

ومنذ بداية الألفية لم يتخط منتخب إسبانيا ثمن النهائي سوى مرتين فقط، الأولى في نسخة 2002 بعد بلوغ ربع النهائي، والثانية في 2010 بعد تحقيق اللقب.

وفي آخر نسختين ودع منتخب إسبانيا كأس العالم من ثمن النهائي.

ووصل أويارزابال إلى المساهمة التهديفية رقم 22 في آخر 14 مباراة دولية خاضها.

وبالرغم من فشله في التسجيل أمام كاب فيردي وأوروجواي، وصل أويارزابال إلى 5 مساهمات تهديفية بالنسخة الحالية من كأس العالم.

وكسر أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا الرقم القياسي للأكثر حفاظا على شباكه نظيفه دون استقبال أهداف في كأس العالم.

ووصل سيمون إلى 519 دقيقة دون استقبال أهداف في كأس العالم حتى الآن متخطيا رقم الإيطالي والتر زينجا صاحب الـ 517 دقيقة.