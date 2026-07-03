كأس العالم - أويارزابال: سعيد بمساعدة الفريق.. والنمسا فريق قوي بدنيا

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 01:35

كتب : FilGoal

احتفال هدف ميكيل أويارزابال - إسبانيا ضد النمسا

أعرب ميكيل أويارزابال عن سعادته بتسجيل هدفين وحسم بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم.

ميكيل أويارزابال

النادي : ريال سوسيداد

إسبانيا

وحسم منتخب إسبانيا تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم ليحقق انتصاره الأول في الأدوار الإقصائية منذ نهائي نسخة 2010.

وتغلب منتخب إسبانيا على النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - صنع فرصتان والأكثر مراوغة.. يامال رجل مباراة إسبانيا ضد النمسا كأس العالم - جريجوريتش يقود هجوم النمسا ضد إسبانيا.. وأرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء تشكيل كأس العالم - يامال وأولمو يقودان هجوم إسبانيا أمام النمسا كأس العالم - رانجنيك: إيقاف يامال المفتاح لمفاجأة إسبانيا

وقال ميكيل أويارزابال عبر موقع فيفا: "سعيد بمساعدة الفريق والتأهل خطوة إلى الأمام في كأس العالم".

وتابع "كانت مباراة صعبة ضد النمسا، وكنا نعلم أنها ستكون كذلك لأنهم فريق قوي بدنيا، وقدمنا أداء جيدا جدا اليوم".

وينتظر منتخب إسبانيا المتأهل من مواجهة البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لمنتخب إسبانيا قبل أن يعزز بيدرو بورو التقدم بالهدف الثاني واختتم أويارزابال التسجيل بهدف ثالث.

ومنذ بداية الألفية لم يتخط منتخب إسبانيا ثمن النهائي سوى مرتين فقط، الأولى في نسخة 2002 بعد بلوغ ربع النهائي، والثانية في 2010 بعد تحقيق اللقب.

وفي آخر نسختين ودع منتخب إسبانيا كأس العالم من ثمن النهائي.

ووصل أويارزابال إلى المساهمة التهديفية رقم 22 في آخر 14 مباراة دولية خاضها.

وبالرغم من فشله في التسجيل أمام كاب فيردي وأوروجواي، وصل أويارزابال إلى 5 مساهمات تهديفية بالنسخة الحالية من كأس العالم.

وكسر أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا الرقم القياسي للأكثر حفاظا على شباكه نظيفه دون استقبال أهداف في كأس العالم.

ووصل سيمون إلى 519 دقيقة دون استقبال أهداف في كأس العالم حتى الآن متخطيا رقم الإيطالي والتر زينجا صاحب الـ 517 دقيقة.

كأس العالم إسبانيا أويارزابال
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب أستراليا يتفق مع تصريح حسام حسن تمهيدا لضم تريزيجيه؟.. الرياض السعودي: حصلنا على موافقة للتعاقد مع لاعب أجنبي كأس العالم - مصطفى شوبير: بداياتي كانت محبطة بسبب والدي.. لكنها جعلتني أقوى مباشر كأس العالم - البرتغال (0)-(0) كرواتيا.. فرص متتالية كأس العالم - ألابا: استراحة شرب المياه جاءت لصالح إسبانيا كأس العالم - صنع فرصتان والأكثر مراوغة.. يامال رجل مباراة إسبانيا ضد النمسا كأس العالم - دي لا فوينتي: كنا شبه مثاليين أمام النمسا.. وأويارزابال أظهر إمكانياته كأس العالم - مؤتمر سكالوني: كاب فيردي ليست مفاجأة.. ولم نحسم مشاركة ميسي
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب أستراليا يتفق مع تصريح حسام حسن 2 دقيقة | في المونديال
تمهيدا لضم تريزيجيه؟.. الرياض السعودي: حصلنا على موافقة للتعاقد مع لاعب أجنبي 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مصطفى شوبير: بداياتي كانت محبطة بسبب والدي.. لكنها جعلتني أقوى 47 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - البرتغال (0)-(0) كرواتيا.. فرص متتالية 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ألابا: استراحة شرب المياه جاءت لصالح إسبانيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - أويارزابال: سعيد بمساعدة الفريق.. والنمسا فريق قوي بدنيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - صنع فرصتان والأكثر مراوغة.. يامال رجل مباراة إسبانيا ضد النمسا ساعة | في المونديال
هشام نصر: أستغرب هجوم بعض المنتمين للزمالك.. والرئيس السيسي أنصفنا ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32
/articles/532431/كأس-العالم-أويارزابال-سعيد-بمساعدة-الفريق-والنمسا-فريق-قوي-بدنيا