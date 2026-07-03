كأس العالم - مؤتمر سكالوني: كاب فيردي ليست مفاجأة.. ولم نحسم مشاركة ميسي

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 01:09

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين

حذر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين من التقليل من كاب فيردي قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

وشدد سكالوني على أن منتخب كاب فيردي يستحق التواجد في الأدوار الإقصائية، بعد نتائجه المميزة في دور المجموعات.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "نمر بفترة جيدة، لكن الفوارق أصبحت صغيرة للغاية".

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وأضاف "هذه مباراة خروج مغلوب، والخسارة تعني النهاية، كاب فيردي فريق جيد، ونعرفه جيدا، ولم يصل إلى هنا بالصدفة".

وتمكن منتخب كاب فيردي من التأهل دون هزيمة، بعد تعادله مع إسبانيا وأوروجواي والسعودية.

وأوضح سكالوني "كاب فيردي قدّم مستويات قوية، وكان يستحق الفوز في بعض المباريات".

وتابع "استحقوا الفوز أمام السعودية، ودافعوا بشكل جيد أمام إسبانيا وأوروجواي".

وشدد "يجيدون إغلاق المساحات والهجمات المرتدة، ولديهم لاعبون مميزون".

وكشف سكالوني "ما يقدمه ميسي يكون أكثر وضوحا، لكنه ليس المهاجم الوحيد، نصنع العديد من الفرص، ونسعى لتسجيل الأهداف عبر جميع اللاعبين".

وكان ميسي قد حصل على راحة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، ومن المتوقع عودته للتشكيل الأساسي.

واختتم سكالوني تصريحاته "لا يمكن تحديد عدد الدقائق التي سيشارك بها ميسي الآن، الأمر يتوقف على سير المباراة وحالته".

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