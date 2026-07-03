كأس العالم - جارسيا: تصريحي لم يكن موجها ضد المنتخبات الإفريقية

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 00:57

كتب : FilGoal

رودي جارسيا مدرب بلجيكا

رد رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا على الانتقادات التي طالته بسبب تصريحاته عقب الفوز على السنغال في كأس العالم.

وكان جارسيا قد أثار الجدل بعد حديثه عن تراجع أداء المنافس في الدقائق الأخيرة قائلا: "نعلم تلك المنتخبات جيدا، تفتقد النظام التكتيكي في الدقائق الأخيرة عند التقدم"، وهو ما فسره البعض على أنه تقليل من المنتخبات الإفريقية.

وقال جارسيا عبر حسابه: "أود توضيح تصريحي بعد المباراة وإزالة أي لبس".

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وأضاف "عندما تحدثت عن هذه الفرق، كنت أقصد المنتخبات التي لا تمتلك خبرة كافية في التعامل مع التقدم في مباريات كبيرة مثل كأس العالم".

وشدد "تصريحاتي لم تكن موجهة ضد المنتخبات الإفريقية، كان يمكن أن ينطبق ذلك على منتخبات من آسيا أو أمريكا الجنوبية أو أوروبا".

وكان مدرب بلجيكا قد قال بعد المباراة إن بعض الفرق تفقد تنظيمها التكتيكي في نهاية المباريات، عند محاولة الحفاظ على التقدم.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب قد يكون خطأ، لأنه يؤدي إلى تراجع الأداء.

وتعرض جارسيا لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تفسير تصريحاته بشكل سلبي.

كما أظهرت إحصائية أن المدرب عانى سابقا من فقدان التقدم في مباريات خلال مسيرته التدريبية.

وأوضح جارسيا أن حديثه كان عاما ولا يستهدف أي قارة أو منتخب بعينه.

كأس العالم بلجيكا السنغال رودي جارسيا
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