تشكيل كأس العالم - لياو أساسي مع البرتغال ضد كرواتيا.. ولا تغييرات دفاعية

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

رفاييل لياو - منتخب البرتغال

يبدأ رافائيل لياو جناح منتخب البرتغال في التشكيل الأساسي أمام كرواتيا.

ويلعب منتخب البرتغال ضد كرواتيا ضمن منافسات دور الـ 32.

ويتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز في التشكيل الأساسي.

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بينما يجلس جواو فيليكس على مقاعد البدلاء.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في ثمن النهائي.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياش - ريناتو فييجا - نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.

وتأهل منتخب البرتغال إلى منافسات دور الـ 32 بعد حسم المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط.

ومنذ تحقيق المركز الرابع في نسخة 2006، لم ينجح منتخب البرتغال في التأهل للمربع الذهبي مجددا.

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