كأس العالم - كيروش: لا خلافات مع لاعبي كولومبيا.. ولا مجال للأخطاء في الإقصائيات

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

قلل كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا من الحديث حول أزمته السابقة مع منتخب كولومبيا، قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد كيروش لمواجهة عدد من لاعبي كولومبيا الذين سبق له تدريبهم، وعلى رأسهم خاميس رودريجيز ولويس دياز.

ورد كيروش على تقارير تحدثت عن خلافات مع بعض اللاعبين، قائلا: "لا أرى ذلك كما يقال".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي "استمتعت كثيرا بالعمل مع منتخب كولومبيا، وأحببت تلك الفترة".

وتابع "فترة عملي جاءت في ظروف صعبة خلال جائحة كورونا".

وكشف عن ميزة لمنتخب غانا "أعرف لاعبي كولومبيا جيدا، لكن علينا دراسة الفريق الحالي وليس الماضي، ونعلم جيدا إمكانياتهم".

وقاد المدرب البرتغالي منتخب كولومبيا بين 2019 و2020، ونجح في الوصول إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 قبل الخروج أمام تشيلي بركلات الترجيح.

ورحل كيروش عن منصبه بعد نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم، عقب خسائر ثقيلة أمام أوروجواي والإكوادور.

وتابع كيروش "كولومبيا فريق قوي لكنه ليس مثاليا، ونحن أيضا فريق جيد".

واختتم كيروش تصريحاته "علينا التألق، ولا يوجد مجال للأخطاء في مباريات خروج المغلوب".

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