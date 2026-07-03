حسام حسن: أطوال لاعبي أستراليا؟ لا نلعب رجبي.. ومارادونا لم يكن طويلاً

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن نقاط القوة في منتخب أستراليا قبل مواجهته في كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره الأسترالي الساعة 9 مساء الجمعة، في دور الـ 32 بكأس العالم.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أجسام لاعبي المنتخبات الإفريقية تشبه منتخب أستراليا، وكرة القدم ليست بالأجسام، ونجحنا في التعامل مع الكرات الثابتة والعالية أمام نيوزيلندا وإيران."

وحقق منتخب مصر الفوز أمام نيوزيلندا 3-1، فيما تعادل أمام إيران 1-1.

وأكمل عن أطوال لاعبي منتخب أستراليا "مارادونا لم يكن طويلا، وكذلك ميسي، ومبابي، ومحمد صلاح.. لدينا في منتخب مصر القوة والأطوال والارتقاء، لا نلعب رجبي، أو كرة القدم الأمريكية."

وأردف "كل فريق له إيجابيات وسلبيات، ونستطيع التعامل مع كل الظروف، وكل الاحترام والتقدير لمنتخب أستراليا، وكل مباراة بمثابة بطولة."

وأضاف "خلال 3 مباريات في كأس العالم، أحرزنا 5 أهداف، وبالتالي لدينا قدرة هجومية، وكذلك دفاعية باستقبالنا هدفين"

وأشار "عازمون على إسعاد الشعب المصري وقارة إفريقيا والمجتمع العربي."

وعن غياب مهند لاشين أمام أستراليا، قال حسام حسن "مهند لاعب مهم جدا، وكذلك كافة المصابين مثل أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم، ورغم إمكانياتهم لا نفكر في السلبيات، وإنما لدي ثقة في كافة اللاعبين."

وتابع "المنتخب يعمل وفقا لعمل جماعي، ولا نعتمد على لاعب واحد فقط."

وعبر عن سعادته بثقة الجماهير "سعيد بثقتهم وتفكيرهم في المباراة التالية لأستراليا، ولكنني كمسؤول أفكر في المباراة التي سأخوضها فقط، من أجل الوصول لطموح الجماهير."

وأتم "نلعب بطريقة متوازنة وكرة قدم جماعية، نحترم المنافس، ولكن نحاول فرض شخصيتنا في الملعب، والكرة التي نتميز بها، نأخذ بالأسباب والتوفيق من عند الله."

وتأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف بلجيكا، فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط أمام منتخب باراجواي ثالث المجموعة بفارق الأهداف.