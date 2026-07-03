حسام حسن: لن أجازف بصلاح أمام أستراليا إلا إذا كان جاهزًا

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة أستراليا.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 بكأس العالم.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستراليا: "محمد صلاح شعر بإجهاد في العضلة الخلفية أمام إيران، عملنا على علاجه بشكل مكثف مع الجهاز الطبي، وبدأ بالفعل في التدريب مع المنتخب أمس الأربعاء."

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وأضاف "صلاح لديه شغف وحالته المعنوية عالية، ولن أجازف بمحمد صلاح إلا إذا كان قادرا على خوض المباراة."

وأكمل مدرب المنتخب "صلاح متواجد في المباراة، ولكن لنرى إذا كان سيبدأ المباراة أم لا."

وأثنى على أداء نجم ليفربول السابق "صلاح من أهم اللاعبين في المنتخب، ونجح في فرض نفسه عالميا، وهو يستحق ذلك."

وتابع "نجحت في توظيف محمد صلاح، وأخرجت منه إمكانيات مختلفة، وشرفت في المشاركة في تغيير نمط محمد صلاح لتزيد خطورته على المرمى."

وتحدث حسام حسن عن تطور شخصيته، قائلاً "استفدت من الخبرات التي مررت بها، وفي نفس الوقت أحافظ على شخصيتي"، مضيفا "اكتسبت خبرات كبيرة من العمل في إفريقيا، وهناك مدربون كبار في أوروبا لن يستطيعون التعامل مع الأجواء في إفريقيا."

وأتم "سعيد بتقديم نموذج وطني لمدرب، مع تواجد اللاعبين المحليين بجانب محمد صلاح وعمر مرموش، وسعيد بتطور الفريق، وتطور كافة النواحي في المنتخب، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين."

وتأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف بلجيكا، فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط أمام منتخب باراجواي ثالث المجموعة بفارق الأهداف.

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