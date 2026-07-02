فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 14

الخميس، 02 يوليه 2026 - 23:48

كتب : إبراهيم رمضان

شيكو بانزا - الزمالك

قلص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضايا الزمالك المتسببة في إيقاف القيد على النادي الأبيض.

ورفع فيفا قضية مستحقات "أشتريلا أمادورا" البرتغالي، النادي السابق لشيكو بانزا السابق من القائمة.

وتقلص عدد قضايا الزمالك في "فيفا" إلى 14 قضية.

أخبار متعلقة:
"مطالبة كاف بـ 250 ألف دولار".. تخفيض عقوبة الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي بعد دفع مستحقات جوميز.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 15 الزمالك يعلن إنهاء 6 قضايا جديدة.. وينتظر إخطارا من فيفا

وتسبب نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي في إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

وكشف الزمالك في وقت سابق، عبر مركزة الإعلامي عن إنهاء القضايا الخاصة، بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأسبق، وكذلك البلجيكي يانيك فيريرا.

كما أعلن الزمالك إنهاء قضيتي بيير باهرلي، ويوجوسلاف لازيتش مساعدي فيريرا في الجهاز الفني السابق للفريق.

وانتهى الزمالك أيضا، من قضيتي مستحقات التونسي أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

الزمالك شيكو بانزا إشتريلا دي أمادورا إيقاف قيد الزمالك
نرشح لكم
الكرمة العراقي يحسم مصير استمرار عبد القادر الموسم المقبل بعد دفع مستحقات جوميز.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 15 النحاس: طلبت ضم 4 لاعبين من الأهلي.. وهذا سبب بيع دغموم في الجول يكشف موقف علي ماهر من قيادة بيراميدز خبر في الجول - المفاوضات مستمرة بين شكري والمصري لحسم الانتقال خبر في الجول - المصري يتقدم بعرض لضم أمادي من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – الاتفاق تم.. الكشف الطبي يفصل دغموم عن الانضمام لـ الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع إنبي بشأن أقطاي وعلي محمود
أخر الأخبار
فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 14 8 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - إمام عاشور: جاهزون لمواجهة أستراليا.. وسنقاتل لانتزاع بطاقة العبور 38 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - المهدي سليمان: سعيد بتألق شوبير.. وطموحنا بلا حدود 54 دقيقة | في المونديال
الكرمة العراقي يحسم مصير استمرار عبد القادر الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - رئيس اتحاد جنوب إفريقيا: لم نتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل بروس ساعة | في المونديال
كأس العالم - محمد هاني: درسنا أستراليا جيدا.. ونهدف للوصول لأبعد نقطة في المونديال ساعة | في المونديال
كأس العالم - تقرير: ارتفاع أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك إلى 30 ضعف ساعة | في المونديال
تنس طاولة - بتروجت يضم لاعب الأهلي ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32
/articles/532419/فيفا-يعلن-تقليص-قضايا-الزمالك-إلى-14