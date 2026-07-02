فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 14

قلص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضايا الزمالك المتسببة في إيقاف القيد على النادي الأبيض.

ورفع فيفا قضية مستحقات "أشتريلا أمادورا" البرتغالي، النادي السابق لشيكو بانزا السابق من القائمة.

وتقلص عدد قضايا الزمالك في "فيفا" إلى 14 قضية.

وتسبب نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي في إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

وكشف الزمالك في وقت سابق، عبر مركزة الإعلامي عن إنهاء القضايا الخاصة، بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأسبق، وكذلك البلجيكي يانيك فيريرا.

كما أعلن الزمالك إنهاء قضيتي بيير باهرلي، ويوجوسلاف لازيتش مساعدي فيريرا في الجهاز الفني السابق للفريق.

وانتهى الزمالك أيضا، من قضيتي مستحقات التونسي أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.