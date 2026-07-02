كأس العالم - إمام عاشور: جاهزون لمواجهة أستراليا.. وسنقاتل لانتزاع بطاقة العبور

عبر إمام عاشور لاعب منتخب مصر، عن سعادته بالدعم الجماهير الكبير للمنتخب في كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء الجمعة، بدور الـ 16 في كأس العالم، المقررة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقال عاشور في تصريحات على هامش المران الأخير، نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "سعيد بالدعم الجماهيري الكبير، الجمهور أحد أهم أسلحة المنتخب في البطولة وأكبر دافع لتحقيق الفوز في كل مباراة."

وأضاف "منتخب مصر جاهز للمباراة وسيقاتل لإسعاد جماهيره، ونخوض اللقاء بهدف واحد وهو الفوز لانتزاع بطاقة العبور لدور الـ 16."

وأكمل لاعب وسط المنتخب "نحترم منتخب أستراليا القوي، يمتلكون لاعبين مميزين للغاية، وشاهدنا مبارياتهم في البطولة."

وأتم "كل المنتخبات قوية وجميع المباريات صعبة ولا يوجد منافس أقل صعوبة من الأخر."

وسافرت بعثة منتخب مصر أمس الأربعاء، من مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس استعدادا لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السابعة بـ 7 نقاط، متخلفا عن منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام نيوزيلندا 3-1، فيما تعادل أمام بلجيكا وإيران بالنتيجة ذاتها 1-1.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها منتخب مصر فوزًا في كأس العالم، وكذلك الأولى التي يعبر فيها دور المجموعات.

أما منتخب أستراليا فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، مفتوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا، أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي في دور الـ16.