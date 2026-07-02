الكرمة العراقي يحسم مصير استمرار عبد القادر الموسم المقبل

الخميس، 02 يوليه 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الكرمة

أعلن نادي الكرمة العراقي استمرار 16 لاعبا في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وشهدت تلك القائمة استمرار أحمد عبد القادر المحترف المصري بالفريق.

ويرتبط عبد القادر بتعاقد مع الكرمة العراقي حتى صيف 2027.

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ويتولى مؤمن سليمان المدرب المصري قيادة فريق الكرمة.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار في فبراير الماضي.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مع وجود بند في التعاقد يشير إلى ضرورة إخطار الأهلي أولا في حالة رغبة نادي الكرمة في بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الشرطة في ولاية ثالثة في مارس 2025 بعد أيام من إقالة محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

وحقق مؤمن سليمان 7 ألقاب في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وبات مؤمن سليمان ثاني أكثر مدرب تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 3 ألقاب بعد أيوب أوديشو صاحب الـ 4 تتويجات.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.

أحمد عبد القادر الكرمة
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