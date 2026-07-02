كأس العالم - رئيس اتحاد جنوب إفريقيا: لم نتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل بروس

الخميس، 02 يوليه 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

كشف داني جوردان رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم أن الاتحاد سيتحدث مع المدرب هوجو بروس بشأن مستقبله مع المنتخب، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وينتهي عقد بروس بنهاية الشهر الجاري بعد 5 سنوات قضاها مع منتخب جنوب إفريقيا.

وكان المدرب قد أعلن في وقت سابق اعتزامه الاعتزال بعد كأس العالم، قبل أن يتراجع عن قراره عقب قيادة الفريق إلى دور الـ32، حيث خسر أمام كندا.

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وأشار جوردان إلى وجود رغبة متبادلة لمناقشة استمرار بروس في منصبه أو بقائه ضمن المنظومة.

وقال جوردان في تصريحات رسمية: "كانت رحلة طويلة استمرت 5 سنوات".

وأضاف "بدأنا في المركز 85 عالميا، والآن نتواجد ضمن أفضل 50 منتخبا".

وتابع "ما تحقق يعد إنجازا كبيرا لكرة القدم في جنوب إفريقيا، وأشكر بروس وجهازه الفني على العمل المستمر".

وأوضح رئيس الاتحاد "الفريق بحاجة إلى تطوير مستواه بشكل أكبر، خاصة مع اعتماد أغلب اللاعبين على الدوري المحلي".

وأضاف "نأمل أن يحصل بعض اللاعبين على فرص احتراف خارج البلاد، ثم نعمل على بناء فريق قادر على المنافسة في 2030".

وواصل "سنقيم مشاركتنا في البطولة، ثم نحدد الخطوة التالية لكرة القدم في جنوب إفريقيا".

واختتم بروس تصريحاته "سنجلس مع بروس، وبعدها سنعلن القرار النهائي".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب جنوب إفريقيا مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 خلال شهر سبتمبر.

ويتواجد المنتخب في مجموعة تضم كينيا وغينيا وإريتريا.

كأس العالم جنوب إفريقيا هوجو بروس
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