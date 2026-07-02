كأس العالم - محمد هاني: درسنا أستراليا جيدا.. ونهدف للوصول لأبعد نقطة في المونديال

الخميس، 02 يوليه 2026 - 22:34

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - محمد هاني

كشف محمد هاني لاعب منتخب مصر، عن جاهزية الفريق لمواجهة أستراليا في كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء الجمعة، بدور الـ 16 في كأس العالم، المقررة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقال هاني في تصريحات لموقع اتحاد الكرة الرسمي: "المنتخب على أتم الاستعداد لمواجهة أستراليا غدا."

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وأضاف "الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن درس أستراليا جيدا، وشرح للاعبين نقاط القوة والضعف في المنافس."

وتابع الظهير الأيمن لمنتخب مصر "تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا لتحقيق الفوز، واستكمال مشوار المنتخب في المونديال للوصول لأبعد نقطة."

وأتم "أي لاعب يشارك في اللقاء سيقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز وتسطير تاريخ جديد للكرة المصرية."

وسافرت بعثة منتخب مصر أمس الأربعاء، من مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس استعدادا لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السابعة بـ 7 نقاط، متخلفا عن منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام نيوزيلندا 3-1، فيما تعادل أمام بلجيكا وإيران بالنتيجة ذاتها 1-1.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها منتخب مصر فوزًا في كأس العالم، وكذلك الأولى التي يعبر فيها دور المجموعات.

أما منتخب أستراليا فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، مفتوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا، أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي في دور الـ16.

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