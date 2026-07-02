كأس العالم - تقرير: ارتفاع أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك إلى 30 ضعف

الخميس، 02 يوليه 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

جماهير المكسيك

ارتفعت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 من كأس العالم بشكل ضخم، لتتجاوز 2600 جنيه إسترليني على الأقل للتذكرة الواحدة عبر موقع إعادة البيع التابع لـ فيفا.

وتأهل منتخب إنجلترا لمواجهة المكسيك بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط طلب جماهيري كبير من أصحاب الأرض.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 كأس العالم - مدرب الإكوادور: المكسيك تفوقت في الشوط الأول.. وافتقدنا التسجيل كأس العالم - سجل هدفا غائبا منذ 12 عاما.. كينيونيس رجل مباراة المكسيك ضد الإكوادور كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية

وكشفت شبكة بي بي سي أنه مع نفاد التذاكر الرسمية، أصبح خيار إعادة البيع هو الوسيلة الوحيدة للجماهير لحضور اللقاء.

ووصل سعر أرخص تذكرة، التي يبلغ سعرها الأصلي 224 جنيها إسترلينيا، إلى 2622 جنيها بعد إضافة رسوم الشراء.

بينما قفزت أسعار تذاكر الفئة الرابعة من 129 جنيها إسترلينيا إلى نحو 3933 جنيها، أي ما يقارب 30 ضعفا من السعر الأصلي.

وفي الفئة الثالثة، ارتفع السعر من 266 جنيها إسترلينيا إلى أكثر من 3100 جنيه.

أما الفئة الثانية فوصلت إلى 3671 جنيها إسترلينيا مقارنة بسعرها الأصلي البالغ 342 جنيها.

وسجلت تذاكر الفئة الأولى أرقاما أكبر، إذ بلغت نحو 4488 جنيها، مع وجود تذاكر معروضة بأكثر من 24 ألف جنيه.

كما ظهرت تذاكر عبر منصات أخرى بأسعار تقترب من 2950 جنيها.

وكان اتحاد جماهير إنجلترا قد حصل على 4000 تذكرة، تم بيعها بالكامل في يناير، دون طرح أي تذاكر إضافية.

في المقابل، تبقى أسعار الإقامة في مكسيكو سيتي منخفضة نسبيا، مع توفر فنادق بأقل من 80 جنيها إسترلينيا لليلتين.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1 صباح الاثنين بتوقيت بريطانيا.

إنجلترا المكسيك كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - إمام عاشور: جاهزون لمواجهة أستراليا.. وسنقاتل لانتزاع بطاقة العبور كأس العالم - المهدي سليمان: سعيد بتألق شوبير.. وطموحنا بلا حدود كأس العالم - رئيس اتحاد جنوب إفريقيا: لم نتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل بروس كأس العالم - محمد هاني: درسنا أستراليا جيدا.. ونهدف للوصول لأبعد نقطة في المونديال مباشر كأس العالم - إسبانيا (2)-(0) النمسا.. جوووووول رائع مصدر من المنتخب لـ في الجول: مشادة بين إبراهيم حسن وأحد المنظمين دفاعا عن الجمهور المصري بي بي سي: اهتمام أندية إنجليزية بضم ناكامورا بعد تألقه في كأس العالم كأس العالم - جريجوريتش يقود هجوم النمسا ضد إسبانيا.. وأرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
كأس العالم - إمام عاشور: جاهزون لمواجهة أستراليا.. وسنقاتل لانتزاع بطاقة العبور 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - المهدي سليمان: سعيد بتألق شوبير.. وطموحنا بلا حدود 27 دقيقة | في المونديال
الكرمة العراقي يحسم مصير استمرار عبد القادر الموسم المقبل 36 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - رئيس اتحاد جنوب إفريقيا: لم نتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل بروس 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمد هاني: درسنا أستراليا جيدا.. ونهدف للوصول لأبعد نقطة في المونديال 56 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تقرير: ارتفاع أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك إلى 30 ضعف ساعة | في المونديال
تنس طاولة - بتروجت يضم لاعب الأهلي ساعة | رياضات أخرى
مباشر كأس العالم - إسبانيا (2)-(0) النمسا.. جوووووول رائع ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32
/articles/532413/كأس-العالم-تقرير-ارتفاع-أسعار-تذاكر-مباراة-إنجلترا-والمكسيك-إلى-30-ضعف