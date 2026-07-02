كأس العالم - تقرير: ارتفاع أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك إلى 30 ضعف

ارتفعت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 من كأس العالم بشكل ضخم، لتتجاوز 2600 جنيه إسترليني على الأقل للتذكرة الواحدة عبر موقع إعادة البيع التابع لـ فيفا.

وتأهل منتخب إنجلترا لمواجهة المكسيك بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط طلب جماهيري كبير من أصحاب الأرض.

وكشفت شبكة بي بي سي أنه مع نفاد التذاكر الرسمية، أصبح خيار إعادة البيع هو الوسيلة الوحيدة للجماهير لحضور اللقاء.

ووصل سعر أرخص تذكرة، التي يبلغ سعرها الأصلي 224 جنيها إسترلينيا، إلى 2622 جنيها بعد إضافة رسوم الشراء.

بينما قفزت أسعار تذاكر الفئة الرابعة من 129 جنيها إسترلينيا إلى نحو 3933 جنيها، أي ما يقارب 30 ضعفا من السعر الأصلي.

وفي الفئة الثالثة، ارتفع السعر من 266 جنيها إسترلينيا إلى أكثر من 3100 جنيه.

أما الفئة الثانية فوصلت إلى 3671 جنيها إسترلينيا مقارنة بسعرها الأصلي البالغ 342 جنيها.

وسجلت تذاكر الفئة الأولى أرقاما أكبر، إذ بلغت نحو 4488 جنيها، مع وجود تذاكر معروضة بأكثر من 24 ألف جنيه.

كما ظهرت تذاكر عبر منصات أخرى بأسعار تقترب من 2950 جنيها.

وكان اتحاد جماهير إنجلترا قد حصل على 4000 تذكرة، تم بيعها بالكامل في يناير، دون طرح أي تذاكر إضافية.

في المقابل، تبقى أسعار الإقامة في مكسيكو سيتي منخفضة نسبيا، مع توفر فنادق بأقل من 80 جنيها إسترلينيا لليلتين.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1 صباح الاثنين بتوقيت بريطانيا.