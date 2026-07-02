تنس طاولة - بتروجت يضم لاعب الأهلي

‎أعلن نادي بتروجت التعاقد مع مروان جمال، لاعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر.

ويأتي ذلك لتدعيم صفوف فريق تنس الطاولة بالنادي استعدادا للموسم الجديد.

‎وجاء انضمام مروان جمال إلى بتروجت عقب نهاية تعاقده مع النادي الأهلي، في واحدة من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف فريق تنس الطاولة بعناصر مميزة قادرة على المنافسة على مختلف البطولات.

‎ويواصل نادي بتروجت دعم فريق تنس الطاولة بصفقات قوية، في ظل سعيه لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال المواسم الأخيرة، بعدما توج بلقبي الدوري الممتاز للرجال والسيدات بالموسم قبل الماضي.

ويقود جهاز تنس الطاولة كلا من ياسر صبحى والمدرب العام إسلام المحمدى.

‎ويعد مروان جمال أحد أبرز لاعبي تنس الطاولة الشباب الواعدين في مصر، حيث سبق له تمثيل منتخب مصر في مختلف المراحل السنية، وحقق العديد من الميداليات والنتائج المميزة على المستوى الدولي.

‎كما شارك مروان منتخب مصر الأول للرجال في بطولة كأس العالم للفرق المختلطة عام 2024، ليواصل مسيرته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة.