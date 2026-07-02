مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) النمسا.. الشوط الثاني

الخميس، 02 يوليه 2026 - 21:42

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا ضد النمسا

يلعب منتخب إسبانيا ضد النمسا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووووول أويارزابال

ق32 تسديدة رائعة من أويارزابال لكن شالاجر يتألق

ق29 هدف غير محتسب لكوكوريا

ق29 مهارة رائعة من أولمو لم تكتمل

ق18 عرضية رائعة من النمسا لكن جريجوفيتش يفشل في تحويلها إلى المرمى

ق2 تصويبة أرضية قوية من لامين يامال لكن في يد حارس المرمى

انطلاق المباراة

كأس العالم إسبانيا النمسا
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مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) النمسا.. الشوط الثاني ساعة | في المونديال
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