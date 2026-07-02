مباشر كأس العالم - إسبانيا (1)-(0) النمسا.. جوووووول أول
الخميس، 02 يوليه 2026 - 21:42
كتب : FilGoal
يلعب منتخب إسبانيا ضد النمسا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.
ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق36 جوووووووول أويارزابال
ق32 تسديدة رائعة من أويارزابال لكن شالاجر يتألق
ق29 هدف غير محتسب لكوكوريا
ق29 مهارة رائعة من أولمو لم تكتمل
ق18 عرضية رائعة من النمسا لكن جريجوفيتش يفشل في تحويلها إلى المرمى
ق2 تصويبة أرضية قوية من لامين يامال لكن في يد حارس المرمى
انطلاق المباراة
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