انتهت كأس العالم - إسبانيا (3)-(0) النمسا.. نهاية المباراة

الخميس، 02 يوليه 2026 - 21:42

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا ضد النمسا

يلعب منتخب إسبانيا ضد النمسا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------

نهاية المباراة

ق89 جووووول أويارزابال يسجل مجددا

ق66 جووووووول بورو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووووول أويارزابال

ق32 تسديدة رائعة من أويارزابال لكن شالاجر يتألق

ق29 هدف غير محتسب لكوكوريا

ق29 مهارة رائعة من أولمو لم تكتمل

ق18 عرضية رائعة من النمسا لكن جريجوفيتش يفشل في تحويلها إلى المرمى

ق2 تصويبة أرضية قوية من لامين يامال لكن في يد حارس المرمى

انطلاق المباراة

كأس العالم إسبانيا النمسا
نرشح لكم
كأس العالم - في الجول يكشف موقف مشاركة محمد عبد المنعم أمام الأرجنتين كأس العالم - في الجول يكشف موقف كريم حافظ من المشاركة أمام الأرجنتين كأس العالم - مينديش: مواجهة لامين يامال تحد ممتع… وإسبانيا ليست لاعبا واحدا كأس العالم 2026.. أي حالة لعب يجيدها منتخبك المفضل؟ مباشر كأس العالم – كندا (0)-(2) المغرب.. جووووووول أوناحي والثاني كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي
أخر الأخبار
كأس العالم - في الجول يكشف موقف مشاركة محمد عبد المنعم أمام الأرجنتين 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - في الجول يكشف موقف كريم حافظ من المشاركة أمام الأرجنتين 43 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مينديش: مواجهة لامين يامال تحد ممتع… وإسبانيا ليست لاعبا واحدا ساعة | في المونديال
كأس العالم 2026.. أي حالة لعب يجيدها منتخبك المفضل؟ ساعة | في المونديال
Gaming - تفاصيل تصفيات EA SPORTS Pro Mobile لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساعة | Gamers
مباشر كأس العالم – كندا (0)-(2) المغرب.. جووووووول أوناحي والثاني 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 3 كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة 4 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16
/articles/532411/مباشر-كأس-العالم-إسبانيا-ضد-النمسا