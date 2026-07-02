مصدر من المنتخب لـ في الجول: مشادة بين إبراهيم حسن وأحد المنظمين دفاعا عن الجمهور المصري

الخميس، 02 يوليه 2026 - 21:20

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - إبراهيم حسن

كشف مصدر من منتخب مصر، عن حقيقة حدوث مشادة بين إبراهيم حسن مدير المنتخب، وأحد الأفراد في فندق إقامة المنتخب في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وسافرت بعثة منتخب مصر أمس الأربعاء، إلى تكساس استعدادا لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حدثت مشادة بين إبراهيم حسن مدير المنتخب مع أحد المسؤولين المتواجدين في فندق الإقامة."

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وذكر المصدر "سبب المشادة يرجع إلى سوء تعامل المنظمين مع الجماهير المصرية الراغبة في التقاط صورا تذكارية."

وأكد المصدر "الموقف كان بسيطا ولحظيا، ولا يوجد أي شيء يؤثر على تركيز منتخب مصر في كأس العالم."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32، على ملعب دالاس.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السابعة بـ 7 نقاط، متخلفا عن منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

أما منتخب أستراليا فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، مفتوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا، أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي في دور الـ16.

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