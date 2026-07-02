بي بي سي: اهتمام أندية إنجليزية بضم ناكامورا بعد تألقه في كأس العالم

لفت كيتو ناكامورا جناح منتخب اليابان الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم، ليجذب اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي على رأسها إيفرتون وبورنموث وفولهام.

كيتو ناكامورا النادي : ستاد ريمس اليابان

وقدم ناكامورا مستويات مميزة مع منتخب بلاده، ليصبح الخيار الأول في مركز الجناح الأيسر بعد إصابة كاورو ميتوما.

وكشفت شبكة بي بي سي اهتمام كل من إيفرتون وبورنموث بضم اللاعب، لكنهما يحتاجان لرحيل بعض العناصر الهجومية قبل التحرك الرسمي.

كما يراقب فولام الصفقة، خاصة مع اقترابه من تعيين ألفارو أربيلوا مدربا جديدا للفريق.

وقضى ناكامورا الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، رغم تلقيه عروضا سابقة من فياريال وبشكتاش وصلت إلى 15.5 مليون جنيه إسترليني.

وأنهى اللاعب الموسم كهداف لفريقه برصيد 14 هدفا، قبل أن يثبت نفسه دوليا خلال كأس العالم.

وسجل ناكامورا هدفا وصنع آخر، وتواجد في التشكيل المثالي لدور المجموعات، بعدما ساهم في مشوار اليابان الذي انتهى بالخروج أمام البرازيل في دور الـ32.

ويمتلك اللاعب البالغ 26 عاما اتفاقا مع ناديه ستاد ريمس يسمح له بالرحيل مقابل عرض مناسب، يقدر بنحو 21.5 مليون جنيه إسترليني، بعد فشل الفريق في الصعود.

وبدأ ناكامورا مسيرته في أكاديمية جامبا أوساكا، قبل أن ينتقل إلى أوروبا في سن 18 عاما.

وخاض تجارب إعارة مع تفينتي وسانت ترودين، قبل أن ينتقل إلى لاسك لينز بشكل نهائي، ثم إلى ستاد ريمس في 2023.

وعلى المستوى الدولي، سجل 11 هدفا في 29 مباراة مع منتخب اليابان، بينها 6 أهداف في أول 6 مباريات.

ويتميز ناكامورا بسرعته الكبيرة وقدرته على الاختراق والتسديد، إلى جانب مجهوداته الدفاعية.