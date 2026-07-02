كأس العالم - جريجوريتش يقود هجوم النمسا ضد إسبانيا.. وأرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء

الخميس، 02 يوليه 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

ساسا كالايدزيتش - النمسا

دفع رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا بمايكل جريجوريتش في التشكيل الأساسي أمام إسبانيا.

بينما جلس ماركو أرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء.

ويلعب منتخب النمسا أمام إسبانيا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

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وجاء تشكيل النمسا كالآتي:

الحارس: ألكساندر شلاجر

الدفاع: ديفيد ألابا – كيفين دانسو – ستيفان بوش

الوسط: نيكولاس سيوالد – شافير شلاجر - رومانو شميد – كونراد لايمر – مارسيل سابيتزر - باول فانر

الهجوم: مايكل جريجوريتش

ويصعد الفائز من مواجهة إسبانيا ضد النمسا لملاقاة المتأهل من مباراة كرواتيا أمام البرتغال.

وصعد منتخب إسبانيا من دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط.

بينما النمسا صعدت في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة المركز الثالث.

وتأهل منتخب النمسا لكأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1998.

كأس العالم النمسا إسبانيا
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